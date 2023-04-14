觀眾林婆婆狂Rap蔬菜名主持人強忍笑　梁凱寧︰笑到標眼水

不少電視節目設有與觀眾互動環節，豐富獎品吸引不少人參加。網上流傳一段港台節目《香江暖流》中的「極速15秒」環節，觀眾林婆婆落力答題引得眾人捧腹大笑，連無綫前新聞主播梁凱寧都留言表示「笑到標眼水，婆婆so cute」。



港台節目《香江暖流》由鄧添樂主持，其中一個環節「極速15秒」林婆婆表現相當出色。（影片截圖）

港台節目《香江暖流》由鄧添樂主持，其中一個環節「極速15秒」，家庭觀眾可以致電接受挑戰，勝出的話可以獲得超市現金劵。新一集鄧添樂要求觀眾林婆婆答出「歌唱組合名稱」，但她疑似聽到「蔬菜組合名稱」，瘋狂問「係咪菜呀？菜呀？」，然後不顧主持阻止狂數︰「生菜、白菜、芥菜、西洋菜……」鄧添樂不時咬緊咀唇努力忍笑提醒「唔係菜呀！」不少網友大讚林婆婆口齒伶俐，梁凱寧亦在IG上載短片笑言：「笑到標眼水，婆婆so cute」，連知名傢品公司都馬上出POST抽水，成為網上討論熱話。

聽到林婆婆瘋狂數菜名，鄧添樂努力忍笑。（影片截圖）

主持人鄧添樂對節目引起大迴響，在IG致謝：「估唔到咁大迴響，多謝大家咁愛錫林婆婆😂 雖敗猶榮，賺哂大家嘅笑聲呀😂其實每次玩遊戲，老友記都好緊張，試過問男藝人名稱，會口快快講錯汪明荃😂 問女藝人名稱，然後講咗鄭少秋🤪但每位都會嘗試到最後，好值得大家鼓勵😉想同公公婆婆玩遊戲，無任歡迎呀！唔好睇小佢哋呀😌 嬴咗有超市現金禮券，仲可以買🥦食，夠哂高纖😌」

梁凱寧亦在IG上載短片笑言：「笑到標眼水，婆婆so cute」。（IG：@maggieleung0722）