隱形戰隊｜眼利網民發現穿崩位　唐詩詠被救一幕竟然5秒換3對鞋

由馬國明、陳山聰兩位視帝以及唐詩詠、江美儀兩位視后聯同劉穎鏇、劉佩玥等主演的TVB劇集《隱形戰隊》昨晚（14日）播出了大結局，最後一集的劇情十分緊湊，一眾劇迷都睇得好肉緊。其中一場重頭戲份是講Ocean（馬國明飾）發現阿寶（唐詩詠飾）被困在行駛中的凍櫃車中，救人行動刻不容緩！他與Cool Sir（陳山聰飾）與幕後黑手匡勝天（陳展鵬飾）展開連場苦戰，最後Ocean同Cool Sir合力成功殺死匡勝天。

Ocean（馬國明飾）接到匡勝天電話。（電視截圖）

而Ocean亦順利在凍櫃車找到阿寶，在現場裝置的炸彈爆炸前及時抱着對方跳海，避過一劫，但Ocean就被炸彈炸傷背部，受了重傷的Ocean不知所蹤。阿寳因受了刺激，昏迷完醒後竟忘記Ocean的存在。

留下提示。（電視截圖）

Ocean及時抱着寶寶跳海，避過一劫。（電視截圖）

這場戲真是緊張又刺激，然而有眼利的網民竟然發現了在Ocean救阿寶的一幕中出現穿崩位。該網民看見當Ocean抱住阿寶逃生時，阿寶所穿的高跟鞋居然換了3個款式，明顯不連戲。他出post寫道：「5秒的速度唐詩詠換咗3對鞋！申請健力氏紀錄吧」並配上3張劇中畫面截圖，仔細一看唐詩詠果真的換了3對鞋，鞋跟是3個不一樣的款式。此post即惹來網民熱烈討論。有網民就笑言：「求其搵個理由接受咗去咪算囉。」Po主即表示：「一定係我眼花，對唔住。」相當搞笑。

大團圓結局！（電視截圖）

點擊睇呢幕戲的穿崩位：

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