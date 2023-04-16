36歲前華姐朱璇與馬賽野餐　嫁內地富二代老公去年再秘密誕第二胎

現年36歲的前華姐冠軍朱璇，2018年與內地富二代老公結婚後就淡出幕前，2020年誕下一子，正式榮升做媽媽，自此專心照顧家庭，連社交平台都甚少更新。不過原來朱璇在去年再誕下一子，現時已經是兩子之母的她，早前就與近年定居北京的馬賽重聚，馬賽在微博上載了一系列靚相，並寫道：「2016 vs 2023，成長在繼續ING，友情永不變。」



一起野餐！（微博@馬賽兒Sire）

相中所見，當日馬賽帶着囡囡Camellia，而朱璇就帶着大仔一起去了野餐，身穿白色衛衣，頭戴Cap帽的朱璇笑容滿面，囝囝就趴在她身上，眼大大又皮膚白滑似足媽咪！早在13、14歲已在北京做兼職模特兒的朱璇，16歲中學畢業後留學法國巴黎修讀戲劇表演，2008年她代表巴黎參選華姐，並以大熱姿態奪得冠軍後加入TVB，不過大多飾演小三、情婦等角色，當中她在《情越海岸線》中扮人妖色誘張國強的一幕，當年更成為網絡熱話。

重溫部分演出：

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2016年朱璇離開TVB，同年轉投邵氏，但翌年就離巢。2008年朱璇與內地富二代Vincent在比利時舉行戶外童話式婚禮，由於富二代老公為人低調，所以婚禮只邀請了至親好友出席。2019年朱璇在微博報喜宣布即將榮升做媽媽，2020年誕下大仔，以家庭為重的她甚少更新近況，直至去年才突然公開誕下第二胎的喜訊，細仔同樣遺傳了媽咪的優良基因，眼仔碌碌十分可愛！