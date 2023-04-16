李佳芯忽然開綠燈想拍劇　唔怕失最靚花旦輸翻版蔡潔：各花入各眼

李佳芯（Ali）今日（15日）出席myTV SUPER七周年活動，已連續兩年擔任代言人的她大感開心。而近年因為健康問題減少拍劇的Ali，在接受《香港01》訪問時表示身體已沒有問題，可隨時準備拍劇，至於感情方面就不敢有任何期待，享受目前的生活。



李佳芯靚靚出席myTV SUPER活動。（陳順禎攝）

myTV SUPER除了有外購劇、時事娛樂新聞等之外，還有Original原創劇集。去年曾有消息指Ali將擔任劇集《慾》的女主角，預告片亦已公開，但之後有關該劇集的消息就不了了之。對於劇集沒有了下文，Ali在接受訪問時就表示：「劇集有時涉及係預算、人、故事要完整，公司對內容要求高，變化會大啲。原本3、4月會開拍，而家可能改到年尾。（驚唔驚最後難產？）如果佢哋衡量過，唔拍好過拍，好過夾硬。」

李佳芯已準備好拍劇。（陳順禎攝）

之前因為健康問題需要休息的Ali，表示目前身體並沒有問題：「其實我ok嘅，我冇病冇痛，休息咗一段時間好好，無論身體定係情緒方面，我覺得平衡好緊要。」續問到預計何時接拍新劇時，她就表示：「我anytime ok，因為有時平日大家唔見我，但係我喺度做足功課，做足準備，有劇拍嘅時候好好表現自己，冇劇拍嘅時候就增值自己。」Ali還表示甚麼類型的角色都可以接拍，因為每一個角色都有好玩之處。

李佳芯唔敢期待愛情。（陳順禎攝）

而提及近年劇集產量減少，怕唔怕因為曝光率少問題而影響人氣，Ali就淡定表示：「我冇咁諗，而家myTV SUPER可以同大家見面，我自己有一啲計劃未必喺電視見到大家，但可以喺其他頻道見到大家。」認為自己做得開心就滿足。

李佳芯表示健康冇問題。（陳順禎攝）

另外，提到最近有網友投票「TVB十大最靚花旦」，但Ail只是屈居第二名，輸給有「李佳芯2.0」之稱的蔡潔，她就認為好正常：「因為各花入各眼，佢有佢嘅市場有新鮮感。（你覺得佢點呢？）從未合作過，喺台慶見到真人又唔覺好似。」

李佳芯表示健康冇問題。（陳順禎攝）

隨時準備投入拍劇工作的她，每日忙不停，學打網球、聲音訓練等，不斷在增值自己。而問到感情方面，她就表示：「感情我從來唔敢期待（而家有冇人追？）我又唔見有。」強調目前有好多朋友陪伴，生活過得開心，享受當下。