鍾麗緹直播突然爆喊　哭訴「美有何用」惹姊弟戀婚變揣測老公捱鬧

現年52歲的鍾麗緹 (Christy) 於2016年與比她年輕12歲的老公張倫碩結婚，之前她經歷過兩次婚姻失敗，原以為今次與第三任老公婚後生活幸福美滿，豈料早前卻傳出兩人的夫妻關係出現了問題。Christy老公張倫碩早前在直播間談到太太，竟然說她年紀大，還說「我們這代人」、「老婆他們那代人」這種讓人傷心的話。

鍾麗緹與第三任老公張倫碩。(張倫碩@微博)

昨日，Christy直播帶貨期間，當她在推銷麻辣小龍蝦時，就當著6萬人面前邊吃邊突然哭起來，看來十分傷心。震驚了一眾網民。Christy還取消了她以往直播時都會努力唱Rap帶動氣氛的環節，昨日在直播間的她與平日帶貨時截然不同，彷似滿懷心事悶悶不樂，且安靜得嚇人。粉絲和網民都紛紛留言慰問她，又大讚她美，可是她卻回應說：「美有何用」，令網民更是擔心，不禁揣測她與老公張倫碩婚姻觸礁了。Christy旁邊的助理就幫忙打圓場，解釋說是因為小龍蝦太辣才令Christy辣哭了。

經歷過2段失敗婚姻的鍾麗緹，於2015年拍攝內地綜藝節目時遇上了比自己小12年的張倫碩，兩人一拍即合，拍拖1年後就在2016年正式結婚。（鍾麗緹（Christy）@微博）

Christy昨日在直播間爆喊一事即登上微博熱搜，她老公張倫碩隨即被網民罵了。結果張倫碩急開直播解釋兩人感情沒問題，又說自己剛忙完也不知道老婆為什麽哭。然後Christy直播帶貨完畢後，便跟他在直播連線互動，解釋了一遍為什麽哭，又跟大家強調她和老公婚姻沒問題。

張倫碩在劇集方面亦沒有特別出色。《我最愛的女人們》微博圖片）

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