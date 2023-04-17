鄭裕玲拍HOY TV旅遊節目　公佈林家謙魏浚笙等5位陪玩男伴

鄭裕玲（Do姐）去年底與無綫結束44年賓主關係，並宣佈與HOY TV合作拍旅遊節目。她在無綫時已跟不少年輕藝人合作，並擦出火花，成為人氣節目！而今日（16/4）她就在社交平台公佈旅遊節目合作陣容，與5位後生男藝人合作，靚仔又有、大隻又有，但有網民就話最期待ERROR。



鄭裕玲（Do姐）去年離開效力多年的無綫，網民一度推測她會去Viu TV，但結果她卻宣佈與HOY TV合作，拍攝余詠珊主理的旅遊節目。早前Do姐做欣宜演唱會嘉賓，被欣宜問起：「揀TVB定係ViuTV？」，她亦十分識做回答：「梗係開電視啦！你唔知道我會拍旅遊節目咩？」又指自己接Job為興趣，最緊要開心。

Do姐早前在欣宜演唱會上被問起：「揀TVB定係ViuTV？」，她識做回答：「梗係開電視啦！」（資料圖片／梁碧玲攝）

而今日Do姐在社交平台上載一條片，宣布即將出發，但暫時未講得目的地，只賣關子說：「去邊又唔講得畀你聽喎，你留意住我IG，久唔久就會見到！」不過她就肯公佈「陪玩」嘉賓，清一色是後生男藝人，Do姐表示：「有洪嘉豪啦、有林家謙啦、有細貓應智越、有Jeffrey魏浚笙，仲有個Tyson Yoshi，開唔開心呢？」網民大讚這個陣容冇得輸，又指Do姐跟林家謙都是處女座，相信二人合作會很有火花。另外亦有人留言期待《Do姐ERROR遊》，又懷念她與農夫的黃金組合等。

Do姐拍片公佈旅遊節目嘉賓陣容，並指日內會再在IG發放節目詳情。（Instagram：do_do_cheng）

按下圖睇陪玩嘉賓陣容：