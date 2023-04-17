東張西望｜76歲老翁被59歲內地婦騙婚　疑為申請單程證來港

今日（17日）的《東張西望》講到76歲的莫伯伯2019年與太太分開，於飲茶期間經茶友認識了59歲的李女士，之後於2020年1月更註冊結婚，而李女士亦旋即回到內地，3年來從未探望莫伯伯，之後一回港便要求莫伯伯替她申請單程證，令莫伯伯女兒懷疑自己父親被騙婚。

76歲的莫伯伯被騙婚。(節目截圖)

76歲的莫伯伯有6名子女，但因為子女各有家庭，所以只會有空時才陪伴父親，但上月女兒莫小姐無意中發現莫伯伯再婚。莫伯伯向女兒承認與一名內地女子於2020年1月註冊結婚，更講述他們認識的經過，莫伯伯稱在飲茶期間，經茶友張氏夫婦介紹下認識了來自內地的李女士，張氏夫婦為了撮合婚事，更聯同莫伯伯當時住所的保安員阿花向他遊說。原來這位李女士是阿花的親戚，所以便落力撮合二人，而莫伯伯亦感：「我自己諗咗諗，都係搵個人嚟照顧我好啲。」

76歲的莫伯伯有6名子女，但因為子女各有家庭，所以只會有空便陪伴父親。(節目截圖)

上月女兒莫小姐無意中發現莫伯伯再婚。(節目截圖)

莫伯伯指註冊當日，李女士拿了結婚證書便離開，3年過去，李女士至去年底才再出現，一出現便叫莫伯伯跟她上深圳簽字，申請單程證。女兒指李女士當日一結婚便回到內地，父親亦與李女士一張合照也沒有，更指：「我聽過鄉下嘅人講，呢個女人報大咗9歲咁多，佢可能想報大啲個年紀，一嚟到香港就可以有福利囉。」莫小姐亦即場打電話予保安員阿花了解她跟李女士到底有什麼關係，但阿花堅決否認自己介紹李女士予莫伯伯。

莫伯伯指註冊當日，李女士拿了結婚證書便走了。(節目截圖)

莫小姐指李女士當日一結婚便回到內地，父親亦與李女士一張合照也沒有。(節目截圖)

女兒亦聯絡到李女士問她是否為了單程證而與父親結婚，李女士否認說：「我不是假結婚，我年紀已不輕，我就沒有進行假結婚，至於你爸爸是否假結婚，你去問你爸爸！」至於被問到為什麼這3年都不來香港，她則說是女兒不讓她來，疑把責任推卸在女兒身上。再追問到李女士會否與莫伯伯離婚，李女士就說：「離婚我可以喔，但你要賠錢給我！」難怪莫伯伯女兒認為李女士騙婚，利用父親來申請單程證。

莫小姐亦聯絡到李女士問她是否為了單程證而與莫伯伯結婚。(節目截圖)

李女士極力否認。(節目截圖)

而大律師陸偉雄亦表示莫伯伯是被騙婚：「好明顯係騙婚，點解咁講呢，其實伯伯同呢個女人嘅關係好疏離，佢哋一認識就話已經要結婚，佢美其名就話結婚後女人會照顧男人。」