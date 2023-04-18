何超蓮結婚｜一文睇與竇驍拍拖4年到結婚時間線　情路非一帆風順

仗已故賭王何鴻燊三房千金，現年31歲的何超蓮與34歲的男友竇驍於2019年公開認愛，兩人拍拖近4年以來一直愛得甜蜜，不過也曾傳過分手，而這段情終於修成正果，兩人今日 (18/4) 於峇里島舉行世紀夢幻婚禮，超蓮正式成為人妻，竇驍亦正式成為「賭王駙馬」。一對新人今日雙雙於微博發文官宣結婚，寫道：「三餐四季 餘生漫漫」，一同步進人生另一階段。

何超蓮出嫁（圖片︰何超蓮微博）

以下就是兩人由拍拖到結婚的時間線，在愛情路上共同牽手邁向新一頁：

2019年4月28日，有媒體拍到竇驍與一女子在電梯裡擁吻，網民認出該女子疑似是何超蓮，首度曝光了兩人的戀情，隨後兩人在微博公開認愛。同年5月9日，竇驍在超蓮生日當天寫詩為她慶生，相當浪漫，令超蓮甜入心。7月5日，超蓮為竇驍獻上她的第一次，就是她人生中第一次染黑頭髮。8月17日，超蓮被拍到前往內地劇《燕雲台》劇組探班竇驍，做跟得女友。10月8日，竇驍帶超蓮到加拿大見父母，已認定女友。

何超蓮與竇驍正式成為夫妻。（IG：@laurinda_ho）

兩人拍拖以來一直愛得甜蜜又高調，2020年4月29日，竇驍公開慶祝與超蓮拍拖一周年，連曬17張與女友恩愛靚相閃盲網民。年5月9日，竇驍在網上直播與超蓮連線，當眾為女友慶生。同年7月8日，竇驍陪超蓮在港出席賭王葬禮，半個何家女婿身份獲肯定。7月15日，竇驍進駐超蓮香港豪宅，地位再受肯定，兩人疑已展開半同居生活。8月28日，何超蓮再次被拍到探班竇驍，一度惹來男友粉絲的不滿，但無礙竇驍對超蓮的愛。9月24日 有網民偶遇兩人身穿情侶裝十分sweet。兩人於9月開始不時拍片放上社交網放閃，。11月6日 竇驍空降粉絲群聊天時自爆他叫何超蓮暱稱是「dada」。12月16日，超蓮親手整生日蛋糕為竇驍慶祝32歲生日。

超蓮與竇驍有情人終成眷屬。

2021年2月9日，竇驍與超蓮合體登時尚雜誌封面，高調投擲閃光蛋甜蜜錫錫。同年4月29日，劉嘉玲驚爆竇驍與超蓮已結婚，竇驍急澄清是一場美麗誤會。5月22日，竇驍拍《追星星的人》意外被燙傷右手，超蓮心疼眼濕濕。5月25日，超蓮拍綜藝上何昶希車，竇驍擔心駕駛技術警告：「我老婆在車上呢」首次公開稱超蓮做老婆。6月8日，兩人突然傳出情變分手消息，何超蓮親自辟謠。7月16日，超蓮回應與竇驍被網民嘲早晚會分手，霸氣反擊：「我就不分！」此後兩人繼續沈醉在戀愛當中。

兩人不時放閃。（微博@竇驍）

2022年3月7日，竇驍否認與何超蓮奉子成婚，同年12月18日，超蓮回應沒發竇驍慶生照原因，兩人再次傳出分手。2013年1月4日，超蓮稱與竇驍感情穩定，澄清兩人分手傳聞。2月9日，超蓮上載與竇驍合拍短片，二人久違合體，以行動粉碎分手傳聞。2月25日，網民於香港偶遇竇驍與超蓮嘆平民美食。2月26日，傳媒爆出竇驍與超蓮將於4月在峇里舉行婚禮，4月15日，網民於峇里偶遇超蓮拍婚紗照，4月17日，竇驍與超蓮舉行了婚前派對以及中式婚禮，4月18日 竇驍與何超蓮齊於微博官宣結婚，並於峇里舉行世紀婚禮。

兩人借微博傳情。（微博圖片）

一對準新人舉行了婚前派對。(微博圖片)

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