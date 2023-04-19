舊愛梁云菲驚爆流出性愛片　金剛成嫌疑人即激動回應：沒有這癖好

金剛舊愛，有「國光女神」之稱的台灣藝人梁云菲（Nana）昨日 (18/4) 驚爆有性愛片流出，她昨晚在IG story發文表示：「我真的很受傷，我男朋友更是不好受......這是我目前用盡全力，所能打出的字句了。我也會同步採取法律途徑，請勿再傳播」言下之意亦即承認了影片中的女主角就是她本人。可是她未幾便將該post刪除了。

而在該片段中也可看到Nana的樣貌，台灣報道指，據影片男主角友人透露，該男子是已婚富二代，又指影片並非數年前所拍下的。

金剛與 梁云菲（Nana）有過一段情。（IG@nanaliangbadgal）

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而Nana舊愛金剛就因為該段性愛片的流出而為成了嫌疑人，被懷疑可會是片中的男主角。對此，金剛今日凌晨就於他的IG story作出回應，寫道：「不是我！！！不是我！！！不是我！！！」激動澄清，還嬲到爆粗兼舉起中指說：「自己好好過生活不行嗎? 不要什麼都扯到我！！而且我沒有，沒有，沒有這種癖好！再來我都會剃毛！到底夠了沒？」

金剛嬲到爆粗。(金剛IG)

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金剛與Nana於2019年4月公開戀情，兩人於2020年4月宣布分手，結束一年情。Nana於同年10月承認有了新戀情，並且在綜藝節目《新聞挖挖哇》上，透露自己曾有過一段不好的戀愛經驗，她的一位前男友竟然趁她喝醉後，偷拍她的性愛片段。

梁云菲自爆曾被拍下性愛片。（IG@nanaliangbadgal）

Nana在節目上表示在自己年紀還很小的時候，曾經交往過一個跟她拍拖2至3年的男朋友，有次兩人一起去Party，她喝醉之後便被男友帶到汽車旅館休息，但對方竟然趁着她喝醉了沒有意識之下，將他們兩人進行親密行為的過程全部錄影拍片了。Nana事後仍一直被前男友矇在鼓裡，直至兩人分手後，前男友的好友A男因為替她不值才告知她此事。Nana坦言當時的她非常害怕，擔心性愛影片會流出，更直言如果流出了，她有可能會承受不了打擊而走上輕生之路。後來A男就幫她偷偷刪掉了前男友儲存在Notebook中的影片。

她竟成了性愛片女主角。(youtube截圖)

有關影片刪掉後，Nana原以為事情就此結束，豈料過了3、4年後，她有一位已多年沒聯絡的好姊妹突然致電給她，說要和她那位前男友結婚，可是卻在男方的電腦雲端看到Nana當年的性愛影片！Nana表示幸好她的好姊妹有即時幫忙刪除，令她終於放下了心頭大石，不用再擔心影片隨時有機會流出。她又提醒女生們要小心，即使是男女朋友關係也可能會發生這種危險事情。

梁云菲經常以性感形象示人。（IG@nanaliangbadgal）

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