91歲劉兆銘與高志森焦媛暢談三個半鐘　行動不便坐輪椅仍精神奕奕

現年91歲的劉兆銘（Ming Sir）近年甚少公開露面，日前高志森在微博曬出與Ming Sir的合照，並寫道：「今晚到銘Sir（劉兆銘）家中作客，與焦媛三人知己共聚，91歲的銘Sir行動不便但思路清晰，口齒伶俐表達力強，一談三個半鐘，最後講到『順-藏-極-化-生』，是全晚高潮！臨走還贈我其珍藏的黃霑先生創意書籍五本，感謝+感動！」



高志森與焦媛到Ming Sir家中作客。（微博@高志森）

相中所見，雖然Ming Sir坐在輪椅上，但仍精神奕奕，十分老當益壯。而Ming Sir屋企更充滿書卷氣，牆上掛着不少書法和畫作，另外亦有昔日的剪報，仔細觀察，剪報欄下還有一條像是跳舞專用的長欄杆。其實Ming Sir在入行做演員前，曾是一位優秀舞蹈員，被譽為香港舞蹈界開荒者的他，年青時曾獲獎學金到法國學跳舞，成為首位法國舞蹈界編舞的華人。回港後，Ming Sir曾開設舞蹈學校培養年青演員，其後加入影壇及出演電視劇，憑着出色演技令觀眾留下深刻形象。

劉兆銘除了是著名演員，亦是香港最早期遠赴法國習舞之人、香港舞蹈界的開荒者之一。（影片截圖）

劉兆銘在《倩女幽魂》中飾演姥姥。（影片截圖）

Ming Sir曾四度離開TVB，又三度重返TVB，他的好友羅家英曾大爆Ming sir因為續約問題而嬲到拍枱。2012年Ming Sir經歷喪妻之痛，在太太離世後，Ming Sir心情低落，自此淡出幕前，甚少公開亮相，只是間中與朋友聚會。去年7月，Ming Sir現身欣賞香港著名指揮家與作曲家陳永華《第十交響曲：春秋》世界首演時，霍啟剛亦有在現場巧遇對方，兩人更即場合照，而去年10月，Ming Sir迎來91歲生日，張達明亦有為他慶祝，並曬出合照：「恭祝我經常請教同談天嘅演藝前輩，劉兆銘老師91歲大壽，福如東海壽比南山，年年有今日歲歲有今朝！Happy Birthday！」