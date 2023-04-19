Maple葉萱再次受訪情緒失控爆喊　嘆公開性侵經歷後難找工作

方力申現任女友葉萱（Maple）早前赴韓就攝理教「教主」鄭明析性侵案出庭作供，並再一次接受韓國節目訪問，在父親陪同下再度憶起傷痛經歷，在鏡頭前崩潰嚎哭，要父親上安撫，場面令人心酸。

Maple再度上節目受訪，情緒失控爆喊。（節目截圖）

韓國MBC節目《PD手冊》昨晚（18日）播出特輯，由Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》製作人曹聖鉉安排葉萱（Maple）與其他曾信奉攝理教的受害人受訪。Maple曾自爆遭鄭明析多次性侵，在新一集《PD手冊》中， Maple指在《以神之名：信仰的背叛》中公開之內容，只有真相的十分之一，憶述攝理教教徒鄭祖恩曾安排她留下以陪伴教主，鄭祖恩指她是獲得寵愛，而由於Maple當時被「洗腦」，所以沒有作出反抗。她提到有女信徒在受查時大話連篇，說鄭明析從未稱自己是救世主、又指Maple是自己走進教主的房間，令Maple深受背叛。

Maple指在《以神之名：信仰的背叛》中公開之內容，只有真相的十分之一。（節目截圖）

Maple亮相韓國節目《PD手冊》，自言公開性侵經歷後令她難找工作。（節目截圖）

紀錄片上架後，她稱香港媒體廣泛報道消息，雖獲不少人留言打氣，但亦很難找工作：「本來說會聘請我的公司，看了新聞或節目之後，都說很難聘用我。」。不過，Maple沒有後悔公開身份，認為若不露面於鏡頭前，大眾會質疑事件的真偽，故她希望親自把真相告訴大家，更揚言：「在我死之前一定要做的事就是控告那個人，還有將真相公諸於世。」

Maple情緒失控爆喊，父親立即上前安慰。（節目截圖）