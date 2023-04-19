學是學非丨火博士去年遭A0女學生爆要求幫忙自慰　科大證實已離職

現年36歲、人稱「火博士」的科技大學化學系講師陳鈞傑，曾於TVB節目《學是學非》擔任專家嘉賓，去年10月捲入桃色風波，遭一名女學生Zenobia在其個人IG發文詳細描述與火博士的相識經過，對方更要求A0（從未拍過拖）兼天主教徒的她幫陳鈞傑自慰，更遭男方誣衊主動勾引。該女學生稱，當時因非常害怕未有拒絕，但事後「覺得自己好污糟」，之後陳再多次提出同類要求，甚至口交。

「火博士」去年10月捲入桃色風波。（IG圖片）

事件令「火博士」形像插水，他一直未有回應，而當時科大表示正了解及跟進事件，涉事教職員正在休假。最近有網民發現陳鈞傑已離職科大，有網民於討論區以「科大火博士原來被科大炒咗？」為題開帖，指翻查科大官方網頁，在化學系講師名單中已找不到「火博士」，質疑他因為桃色風波，已被科大解僱。科大今日（19日）回覆傳媒時證實「火博士」陳鈞傑已不是科大職員，但未有詳述其離職原因。

Jason曾於TVB節目《學是學非》擔任專家嘉賓。（IG圖片）

人稱「火博士」的科技大學化學系講師陳鈞傑，經常上節目解答不同化學疑難。（IG圖片）

「火博士」與是非精合照：

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事件引來網民熱議，「火博士」過去形象正面、擁多個學位，在去年6月更獲民政事務局及康文署嘉許，因桃色事件令事業陷於一旦。至於爆料的女學生Zenobia，亦曾被質疑明知「火博士」有女友仍展開關係，十分不當，並被扯出與另一「韓籍神父」疑有感情轇轕。