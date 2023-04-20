法言人｜李龍基年尾結婚仲未見家長 有信心娶得成：應該問題不大

TVB熱播劇《法言人》自開播後大受歡迎，成為目前二線劇集首集收視冠軍。今（19日）劇集就在油塘商場舉行宣傳，一眾主要演員均有出席。而在劇中飾演馬國明爸爸的李龍基在接受訪問時，表示要對外為女友Chris 作出澄清，強調自己不是一個蠢人，知道對方不是貪圖富貴名利。

李龍基在劇集中飾演馬國明爸爸。（陳順禎攝）

早前有報導指，傳李龍基要將名下多個物業轉移到女友Chris名下，對此在受訪時他就表示：「都好耐以前。」續問到是不是已成功轉移？他就沒有多作出回應，只縮了一肩膀，似乎疑默忍了。

二人雖然相隔36年，但愛得甜蜜早就認定對方，他早前在受訪時已公開表示今年內會結婚，並要找時間北上見女方父母商討婚禮事宜，對此問及已見完家長了嗎？李龍基就表示：「佢父母依家喺美國，本來都見到嘅，佢父親喺美國有啲事，應該五六月到就會返嚟，到時見吓面傾吓計，細節問題，應該問題不大。（香港還是外國註冊？）香港。」而對於生小朋友問題，他就揚言隨緣，有或沒有都不介意。

李龍基承認大部份財產已轉贈女友。（IG@chrisart1017）

Chris非常融入李龍基的朋友圈子，他的朋友都大贊她為人健談、隨和，而他則表示喜歡對方夠真。對於這段「爺孫戀」外界有不少聲音，質疑她貪圖富貴名利，但李龍基則否認，要為女友作出澄清：「我喺度澄清吓，我自己感覺到活到今時今日亦都唔係一個蠢人，我亦都有我嘅思想好理性嘅。」