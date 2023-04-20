極度俏郎君｜車主借出愛車後因一事怒斥劇組：係咪大公司玩晒

ViuTV原創劇《極度俏郎君》由4月17日起，由姜皓文、宣萱、張慧儀等人擔任主演，劇集講述一名過氣江湖大佬重回正軌做好人的故事，劇集出街後獲得不少正評，不過近日就有位YouTuber公開投訴《極度俏郎君》的劇組，當中更直斥：「係咪大公司玩晒」。

《極度俏郎君》由姜皓文、宣萱、張慧儀等人擔任主演（《極度俏郎君》劇照）

在劇中，王家晴（Candy@COLLAR）和吳啟洋（Phoebus＠P1X3L）分別飾演宣萱和姜皓文（黑哥）的年輕版。昨日（19/4）有一幕講述吳啟洋（飾 一疤）開電單車載王家晴（飾 文女）回家，劇集播出後名叫「Yu Ball 魚波」的YouTuber在Instagram上載多個IG Story控訴不滿，當中他列出四大原因。

王家晴（Candy@COLLAR）和吳啟洋（Phoebus＠P1X3L）分別飾演宣萱和姜皓文（黑哥）的年輕版。

首先，劇組向他借用電單車，但沒有為他的車牌打格仔，違法行規。第二，劇組借用電單車後，承諾不會有車輛相片流出到社交媒體，可是劇組沒有做到。第三是當初劇組表示有特技車手負責車輛操作，可惜最後不但由演員上陣，同時導致「Yu Ball 魚波」的第四個不滿出現，就是令他的車輛被撞毀。因此令「Yu Ball 魚波」憤怒表示：「點啊，係咪大公司玩晒？承諾咗唔算數，有冇啲職業道德？一單還一單，你炒我部車你肯找數我都可以當冇事，上面呢兩單點都講唔落啦？」

劇組向「Yu Ball 魚波」借用電單車，不過就沒有為車牌打格仔。（節目截圖）

「Yu Ball 魚波」指出：「演員炒爛我部車，態度唔好不單止，道歉都無句」（節目截圖）

在劇中，該電單車由吳啟洋（Phoebus＠P1X3L）駕駛。（節目截圖）