55歲魏駿傑神隱近兩年近況曝光發福走晒樣　前妻張利華生活富貴

現年55歲的魏駿傑在2020年與張利華離婚，他更指打算「終生不娶」，與女兒相依為命。2021年9月魏駿傑曾在港台節目《舊日的足跡》中談及近年經歷人生低潮，更自爆曾有過輕生念頭，自此他就絕跡幕前，未曾公開過近況。消失逾一年半後，日前內地一間公司分享了一段廣告宣傳片，而代言人正正就是魏駿傑。片中55歲的魏駿傑身穿黑色西裝，後生時曾是型男的他，如今已是中年發福的大叔，顯得圓潤腫脹，網民紛紛留言感嘆走晒樣！



近年甚少公開露面的魏駿傑，對上一部作品已經是2021年的內地電影《夢醒黃金城》。（微博@夢醒黃金城）

近年甚少公開露面的魏駿傑，對上一部作品已經是2021年的內地電影《夢醒黃金城》，同年9月他在《舊日的足跡》中提及人生低潮：「2020 年係非常難過嘅一年，我要去睇心理醫生，離婚、封關，有一年半時間係零收入。我想過自殺，覺得好慘，我個女救返我，因當時我諗起佢唔可以冇咗我，將隻脚踏返落嚟。」相隔一年半重現人前，不少網民都猜測魏駿傑是為了賺錢養女，但據知他的代言費並不高，代言兩年叫價35萬人民幣，商演一場叫價6萬人民幣。

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2020年年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑表示兩人已經離婚。（資料圖片）

相比起經歷低潮的魏駿傑，他的前妻張利華就愈來愈風光。2020年年初張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑表示兩人已經離婚。回復單身的張利華生活多姿多彩，有指她經「金牌媒人」Boe媽、珠寶店老闆娘Carol介紹下，廣結城中富豪，成功融入社交名流圈，更獲前藝人王玉環教路，轉攻保險界大展拳腳，並專攻內地客，成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。去年3月張利華捲入一宗襲擊案，繼而爆出她與退休法官胡國興幼子胡雅倫的關係，據知兩人疑因感情問題發生爭執，男方提出分手，女方極力挽回但不果，事後張利華澄清只是誤會一場。而張利華近年經常出席奢侈品牌活動，又全身名牌，十足闊太生活！

張利華轉攻保險界。（小紅書圖片）