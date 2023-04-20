東張西望｜9毫克可待因的咳藥水可輕易買到　濫藥者仲話可以堂食

今日（20日）《東張西望》講到濫用咳藥水10多年的陳先生，指香港四處藥房都可以輕易買到含可待因的咳藥水，從而令濫藥情況增加，希望政府可以嚴加打撃，令市面買咳藥水的人減少。

陳先生濫用咳藥水10多年。(節目截圖)

陳先生亦指現在除了輕易買到咳藥水外，還可以在藥房內直接飲用咳藥水：「你鍾意買幾多支都得，你要邊隻藥水，佢就倒落個杯度，跟住坐係度飲。」他更說以前不會出現這個情況，而這些俗稱「飯堂」的藥房遍佈油尖旺、佐敦及深水埗，陳先生更說出分辨這些飯堂的方法：「佢哋365日都唔會休息嘅，超過10點半關門嗰啲已經係，同埋年初一至初三唔關門，打風唔關門，全部都係。」除了方便外，購買的數量亦沒有限制，因為沒有人會過問，亦不需要醫生處方，只需要有錢就可以購買 。

陳先生指咳藥水輕易買到。(節目截圖)

其實可待因是第一部毒藥，在香港早已有法例去規管，咳藥水的可待因含量介乎0.1-0.2%之間，而且必須要有註冊藥劑師監管的藥房才可以購買，買的時間還要記低個人資料，而高於0.2%含可待因的咳藥水更要醫生處方才可購買。濫用可待因除了會上癮外，如長期服用便會抑制腦部，即是抑制呼吸及心跳，有機會致命。市面上出售的咳藥水，可以分為可待因4.75及9毫克兩種，9毫克可待因的亦是接近0.2%。

可待因是第一部毒藥，在香港早已有法例去規管。(節目截圖)

陳先生指9毫克可待因的咳藥水四處藥房都可以輕易買到，《東張西望》便跟隨他到旺角一間藥房「放蛇」，陳先生開藥房職員除了某個牌子外，還有沒有其他新款的，結果被職員反問他想要哪一款。陳先生說某個牌子未試過，於是決定一試，職員便立即拿了陳先生說的牌子給他，過程中職員一句都沒有問過陳先生，亦沒有登記任何資料。陳先生說：「唔會理你㗎，你想買幾多支咪幾多支囉，我最多嘅時候係一卡一卡咁買，唔係一樽樽。一桶一桶，一桶開32支。」陳先生亦提到買的時間只需要「代號」買便可以，例如：「姐仔」、「酸梅」、「提子」、「檸」、「橙」、「黃寶」等代號，用代號買亦可以買到更多的咳藥水，除此之外，職員亦會讓他們自行在藥房處理咳藥水及飲用。

陳先生指9毫克可待因的咳藥水四處的藥房都可以輕易買到。(節目截圖)

《東張西望》主持親自到藥房嘗試是否如陳先生所言，容易買到9毫克的咳藥水，職員便對主持說9毫克是重份量，一般都不需要用這麼重份量的咳藥水，最後亦只買到較輕劑量的咳藥水，職員亦提醒不要服用過量。

《東張西望》主持親自到藥房嘗試是否如陳先生所言，容易買到9毫克的咳藥水。(節目截圖)

陳先生希望政府嚴加打擊違規的藥方，令到9毫克的咳藥水重新回到需要處方才可以購買，從而可以幫助濫藥者，其實濫藥者亦不可以把全部責任歸咎於販賣者，自身控制亦十分重要。