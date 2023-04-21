趙海珠夫婦貝沙灣豪宅淪銀主盤　曾憑甜美外貌走紅成「新聞之花」

曾有「TVB新聞之花」之稱的趙海珠，2011年與富二代老公陳昊言結婚，但近年多次傳出男方陷財困，近日有消息傳出二人持有的貝沙灣豪宅淪為銀主盤﹗



趙海珠於04年在無綫報道新聞，擔任《六點半新聞報道》主播。她於06年離開轉投財經界及地產界。（趙海珠@Facebook）

2011年，趙海珠及丈夫陳昊言透過盛德集團有限公司（Moral Max Holdings Limited），以3,100萬元買入貝沙灣1期8座一伙低層B室自用，該單位實用面積1,552平方呎，屬四房間隔望享海景，連約243平方呎私人平台。曾在2013年起五年內加按同一單位四次，近日終淪為銀主盤，並以4,600萬元不連車位叫價放盤，比銀行估價高出一成。

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畢業於香港大學文學院主修日本研究學的趙海珠，2003年加入無綫新聞，憑甜美外貌被封為「TVB新聞之花」。2007年1月底，她離開無綫新聞及資訊部轉投財經界及地產界，現為渣打銀行財富管理業務高級投資顧問兼董事。2011年與富二代老公陳昊言結婚，現育有一仔一女。有指陳昊言所經營的物流公司疑出現財政困難，亦出現欠租情況，除多次加按樓宇，2月時以3,130.5萬元沽出荃灣工廈，面積約5,132平方呎單位，帳面獲利近九百萬，升值38%。