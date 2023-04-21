周永恆銷聲匿跡三年突被爆遭內地太太家暴　傷勢曝光頭部受傷見血

周永恆2018年與內地女友陳薇（Britni）結婚，兩人育有一子，2019年12月周永恆被影到在尖沙咀與一名男子打架，他被捕時更雙手合十跪低向警察求情，自此他的生活變得低調，但Britni仍活躍於IG。今年2月有報道指Britni已刪除與周永恆的婚紗照及多張合照，因而傳出兩人婚變的消息，但日前填詞人因葵（陸謙遊）卻突然大爆周永恆疑似被太太家暴，更曬出多張他頭部受傷的照片，可見傷勢不輕！



周永恆2018年與內地女友陳薇（Britni）結婚。（IG圖片）

因葵日前在Facebook出Post：「無論你哋認唔認得圖中男主角，你哋覺得佢係乜嘢人唔重要，清官難審家庭事，但一個女人可以不停講大話，誣捏（誣衊）佢老公，仲要四圍唱畀佢老公啲朋友聽，話佢老公打老婆。呢堆相、whatsapp cap圖內容係今晚人哋老婆同我嘅對話，其他受傷照片，係佢老公早前入醫院嘅證據。」他又指當時周永恆剛做完腦部手術：「情緒病續漸（逐漸）好轉嘅時候，到個老婆發神經。其實有暴力傾向係個女人，或者有人會覺得抵死，但呢個朋友，我用咗超過三年時間同佢相處，你唔會估到佢其實係點。喺你哋眼中佢只係八卦新聞一則，但我見到佢今晚含冤入獄，我實在忍唔住。」

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因葵透露周永恆曾有情緒病，但現時情況已好轉：「我同佢之間一直研究宗教哲學健身音樂創作，佢的而且確曾經係有情緒病，但佢做咗腦科手術之後，係越嚟越進步，以前佢會喺我面前發洩情緒，而家同我傾嘅係佛偈，一個耶穌仔可以同我傾佛偈，如果佢真係呃我嘅，抵啦！唔好計佢以前自己私生活係點，呢一個世侄唔只係朋友咁簡單，佢可能係第一個令我發現自己有乜嘢弱點，令我進步嘅人，我曾經帶過佢去彼岸，然後又回到俗世。我而家只係想講一句：what doesn't kill me makes me stronger！」

周永恆過往劣績斑斑。（視覺中國）

周永恆曾寫一封信向趙頌茹道歉兼認錯，他讀出信中內容謂：「自己受不住誘惑偷腥，更瞞住你（趙頌茹），我知錯，不可以再犯，希望你給我最後一次機會，一起看著兩個女兒成長。」（視覺中國）

現年38歲的周永恆過往劣績斑斑，包括在2004年藏毒罪成判感化，同年又被爆與同模特兒公司助手兼拍檔的港視小花劉依靜（Ruby）有婚外情，他與前妻趙頌茹發生爭執，令趙頌茹面部受傷，因而被封為「世紀賤男」，他曾一度聲淚俱下讀出公開悔過書，自稱人渣兼鬧自己「賤格，鹹濕同貪玩」。離婚後周永恆曾與女團O.M.G成員黃芊詠（Cherie）拍拖，但又傳出糾紛不斷，Cherie聲稱被周永恆打，而周永恆亦承認有動手，但就指責Cherie發情慾短訊騷擾。後來周永恆與內地女子陳薇（Britni）拍拖，2018年奉子成婚，同年誕下一子。