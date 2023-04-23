中年好聲音｜羅啟豪為決賽備戰有媽媽監場　半山豪宅室內可種樹！

《中年好聲音》進入決賽階段，過百名選手經歷過無數次比賽後，終於就只剩下吳大強、龍婷、李佳、羅啟豪、顏志恒及周吉佩，最後6強。當中本身任職室內設計師的羅啟豪（英國豪）賽前就已被不少人睇好，其一是因為他有個歌手媽媽，其二是他媽媽與TVB前領導人「六嬸」方逸華頗有淵源，還好這個比賽是憑實力說話，最終羅啟豪一路過關斬將晉升至6強 ！



羅啟豪當晚其實唔係好舒服，但都畀佢拎到MVP，認真犀利。

花名「英國豪」的羅啟豪本身擔任平面設計師，他的媽媽劉英（Anne Lew）原來大有來頭。劉英在15歲就參加業餘歌唱比賽並奪得冠軍，後來成為酒店常駐歌手，更在Anders Nelsson的引薦下曾替女歌手Irene Ryder工作，她也曾為TVB前領導人「六嬸」方逸華的音樂節目擔任嘉賓！後來因為結婚組織家庭才決定放棄歌唱事業，羅啟豪參加《中年好聲音》，某部分原因也是因為想替媽媽圓成心願，十分孝順！

羅啟豪住半山豪宅。

為了今次決賽，羅啟豪媽媽劉也替他進行特訓，在家中陪伴兒子練習。相中可見羅啟豪媽媽坐在客廳中聽着兒子唱歌，相當淘醉也顯得十分滿意，同時間，也曝光了他們的居住環境光。原來羅啟豪一家住在半山區豪宅區，大廳足夠放一張L型梳化和8人飯桌，看來家庭環境相當好，生活十分寫意。

羅啟豪被多次提及佢媽媽。（節目截圖）

原來媽媽大有來頭。（節目截圖）

《中年好聲音》決賽將會有新賽制，主持除了車婉婉之外，亦有林曉峰和許文軒，評審方面，除了4位固定評審肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐外，還有三位樂壇殿堂級人馬加入，另外更會加入全球觀眾投票，觀眾可透過網上投票選出心水選手。

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