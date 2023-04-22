陳豪陪老婆旅行樂做6件事　出錢又出力獲讚模範丈夫

提到圈中好好先生代表，視帝陳豪（Moses)絕對是其中一位。與太太陳茵媺(Aimee)結婚至今10年恩愛非常，令不少人羨慕。不時在社交網站同大家分享家庭趣事的他，近日就在「小紅書」上貼影片，公開在陪老婆旅行時，身為男人要做的6大必要事，非常搞笑，獲網友們激讚根本就是模範丈夫。

陳豪被公認是好老公﹑好爸爸代表。（ig@aimeechan_official）

上月陳豪同陳茵媺一起去了韓國旅行，二人還在社交網站上貼了多張旅行時的美照，身穿韓服的他們手牽手拍照，笑得開心，畫面相當甜蜜。單看照片當然美麗非常，但二人在旅行過程中的互動又是怎麼樣外界當然不得而知。

夫妻二人去韓國旅行。（ig@aimeechan_official）

而剛好地陳豪就更新「小紅書」，上貼一段名為「當代老公陪老婆旅遊現狀」的影片，公開陪太太去旅行時，他要做的6大重要事。第一件事就是「學會等待，老婆拍完照才能食飯」、第二「老婆自拍要幫忙打燈」、第三「不浪費食物，老婆吃不完的要吃掉」、第四「負責給錢」、第五「拿包包」、第六「耐心拍照」，眼見他雖然無奈但都盡量做到足，非常好笑，原來他們在旅遊時，陳豪就是負責這一些工作。

陳豪上貼陪老婆去旅行事，身為男人要做的6件事。（影片截圖）

陳豪將旅行時真實狀態呈現給觀眾，非常有耐心完成要做的事情，讓不少網友讚不絕口，紛紛揚言是好老公當代好男人。其實他何止是好好先生更是一位好爸爸，就好像疫情工作時，聽聞有劇組人員染疫，他雖快測呈陰性，但為了保護家人，回家後將自己安排在屋外露台生活，24小時戴上口罩，避免出現一絲差錯。還有他會親手幫兒子剪頭髮等，對子女疼愛有加，絕對是絕世好男人代表。

陳豪原來要做那麼多。（影片截圖）