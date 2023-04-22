41歲范冰冰現身香港街頭　零濾鏡真實狀態獲網民激讚：女皇級別

現年41歲的范冰冰，在2018年捲入逃稅漏稅風波後，演藝事業就一落千丈，至今仍遭到全面封殺，未能復出。雖然如此，但她在國外仍有市場影響力，除了不時接拍電影，還不時更新小紅書曬出自己的靚相，令網民大讚范冰冰的美貌十年如一日，今日（22/4）有網民偶遇范冰冰，當中她的真實容貌令不少人震驚。



現年41歲的范冰冰，在2018年捲入逃稅漏稅風波後，演藝事業就一落千丈，至今仍遭到全面封殺未能復出。（微博@范冰冰）

范冰冰不時會在網上曬出自己的靚相！（IG/@bingbing_fan）

今日網上流出多條影片，當中見到范冰冰穿着米色風褸，配黑色高跟鞋現身香港街頭，身邊被不少路人包圍，在網民零濾鏡原相機拍攝下，只化了淡妝的范冰冰少了幾分網上靚相的虛假感覺，但仍然非常美艷，令這位網民激讚：「過馬路等紅燈就看到馬路對面好亮眼一個人，定眼一看竟然是范冰冰，緊張到手抖，真人臉好小，真的好美，完全看不出真實年紀！」甚至比在電視上鏡看到的樣貌更好看。

有網民在香港街頭偶遇范冰冰！（網上圖片）

其他網民看到帖文後，亦紛紛留言：「果然生圖才能看出美貌，平時看精修圖看着都沒感覺，這樣一看跟周圍人都不像一個次元的」、「她真的好漂亮好漂亮，是讓我一個女孩子都心動的那種漂亮！」、「她真的是花期最長的女明星」、「好看是真的好看，如果不偷稅，現在也是妥妥的娛樂圈女皇級別」。

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