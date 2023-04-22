中年好聲音｜吳大強錫韋綺珊額頭網民嫌太熱情：我唔會睇網民留言

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》上星期六強賽事中，吳大強抽到同韋綺珊合唱，兩人台上台下都全程手拖手，吳大強唱完歌後仍不願放手，還向女方額頭「突襲」獻吻。事後他接受《東張》訪問時，更被女主持即場踢爆依然伸手攬腰死纏韋綺珊不放，此時韋綺珊面露委屈向女主持表明「我係冇諗過佢唱完之後仲唔放手」、「嗰啖錫，我係冇諗過會有」，而吳大強即時「情聖上身」含情脈脈望住韋綺珊問：「我相信佢願意嘅，你願唔願意？」韋綺珊即時面露作嘔樣擰轉面未有問答，令場面非常尷尬，要由女主持打圓場。事後有不少網民戥韋綺珊不值，片段在YouTube上載後引來不少網民討論，有人覺得強叔「太熱情」，亦有人覺得節目效果，不用太認真。



吳大強未得韋綺珊同意吻額惹抽水之嫌。（YouTube影片截圖）

吳大強被網民大鬧以借唱歌為名，抽水為實，性騷擾韋綺珊。（YouTube影片截圖）

今日（21/4）吳大強現身將軍澳電視城出席《中年好聲音登峰之戰》綵排，就事件接受《香港01》訪問時表示：「我就覺得大家唔好喺度過份解讀呢樣嘢囉，我錫佢都係禮貌，我唔覺得係一個問題，因為韋老師嘥咗咁多時間陪住我唱，我都係心存感激先咁做啫。（韋綺珊表明你未經得佢同意，會否覺得冒犯咗佢？）唔會，因為大家都了解嘅。（網民話你抽水？）冇，邊有啫，我都係輕吻，都係揩到佢啲頭髮。（網民話舉報你性騷擾！）我絕對處之泰然，我唔會諗到呢啲嘢，點諗都唔會去到呢個地步，而且我都唔會睇網民啲留言，所以我咩都唔會諗。（有否覺得自己做錯？）我唔覺得係對於錯嘅問題。（事件會否令你對女性產生距離？）我唔覺得有咁嘅需要，有咩嘢要為咗呢樣嘢，我覺自己做咗一個好過份嘅事，人哋咁諗，我都無辦法。（你唔會覺得韋綺珊佢真係會唔開心？）我唔覺得喎。」

吳大強今日現身將軍澳電視城出席無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音登峰之戰》綵排。（陳順禎攝）