歌神張學友拒做歌唱比賽評審有原因　點名讚炎明熹唱得好

《馬時亨‧香港情》今晚（22/04）播出首集，由馬時亨做主持，張文新和張學友做嘉賓，節目中張學友透露自己原來有舞台恐懼，他說：「有次喺頒獎典禮後台，我同張國榮先生一齊出場，佢喺後面係震晒嘅，我諗冇人會相信係咁，我都唔相信佢會驚，但佢真係震晒，佢問我：『學友，出面啲觀眾係點㗎？』，你哋係唔會知道我哋好多時都係好驚。」不過更精彩內容原來在後頭！



張學友上《馬時亨‧香港情》擔任嘉賓，談及拍電影的原因。（《馬時亨‧香港情》截圖）

張學友指在當時，做歌做到感到迷失。（《馬時亨‧香港情》截圖）

點解張學友會拍電影？

張文新又問他為什麼成為歌手爆紅後，會向電影方面發展，張學友就直言是「被迫」的。他說：「第4隻唱片之後開始唔知點做，算係一個迷失期，尤其係到咗後期。當時好多十首歌之中，佢哋（唱片公司）目標只有一首或兩首，其他就係濫竽充數。我覺得基本上係一個致死原因。最後觀眾咪唔聽你囉。」他直言，由第一隻碟賣廿多萬張到後期《昨夜夢魂中》只得兩萬五千張，看着賣碟數未不斷下降而感到擔心。他說：「呢個世界邊有咁多神仙，係咪呀？其餘八首唔得你就玩完啦，一張唔得兩張唔得。」當時他成家立室需要收入，又正好有人找他拍電影，所以就踏入了電影圈。他說：「有人搵我拍戲，我就咩都接。」

張學友演技非常有特色。（《旺角卡門》劇照）

張學友不移民原因

訪談的最後，馬時亨問張學友覺得香港有什麼好的地方，不移民的原因。張學友就回答：「因為我喺香港出世，喺呢度大，有好多喺香港出世嘅人離開，但係我喺香港得到我嘅一切。我唔可以控制下一代點諗，因為每個人經歷唔同。講實話，今日，其實唔好講今日，我二三十年前已經講過，不如移民加拿大啦，考慮咗好耐，都係唔好。有一次我上到去加拿大領事館，當時話魁北克省最易，你去邊遞張表就得，去到坐喺度一諗，我以後面對都係外國人，嗰一下心情又頂唔順，又走咗。我諗我本身係裙腳仔啦，喺邊度就留喺邊度，呢個係對嗰個地方嘅感情。」

張學友解釋不移民的原因。（《馬時亨‧香港情》截圖）

張學友解釋不移民的原因，好感動。（《馬時亨‧香港情》截圖）

對於樂壇的動向，原來張學友也十分留意。他直言香港應該借鏡外國的模式，投放多些資料於音樂界，令這股音樂文化成為香港的軟實力。張學友亦表示，自己拒絕做評判不等於不鼓勵大家參加歌唱比賽。他也坦言有留意近年歌唱比賽出道的歌手，尤是是炎明熹，他更還點名讚炎明熹 「唱得好好」，不過他就指留意到炎明熹 爆紅後休閒不足的問題。他說：「我都係唱歌㗎嘛，有時都會見佢唱到冇氣。」