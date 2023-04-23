賭王四房缺席何超蓮婚禮傳不和　四太梁安琪現身廣東小城食早餐

已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮與內地男星竇驍拍拖近4年，兩人在本月18日於峇里島舉行浪漫婚禮，有指這場世紀婚禮花費逾五千萬港元，極盡奢華。而超蓮的媽媽三太陳婉珍、家姐何超雲、龍鳳胎弟弟何猷啟、大舅父都有到場見證，但四太梁安琪及四房子女就全數缺席。日前有網民在廣東湛江偶遇四太梁安琪，原來四太在超蓮大婚之日身處湛江！



何超蓮的媽媽三太陳婉珍、家姐何超雲、龍鳳胎弟弟何猷啟、大舅父都有到場見證。

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片中所見，梁安琪與兩位同行好友在一間餐廳歎咖啡食早餐，三人一邊食一邊傾偈，身穿T恤長褲的四太打扮休閒，身邊亦沒有保鑣或助手，離開時還自己收拾，全程都十分低調。據知該餐廳位於廣東湛江市徐聞縣，是一間普通的冷飲店，人均消費只要12元，網民還透露當日四太並沒有包場，而是與一般客人一樣，完全沒有架子。

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由於四房全員未有出席超蓮婚禮，有傳媒翻炒了四房千金何超欣一個月前聲稱「不知道婚訊」的訪問，「#何超欣不知道何超蓮竇驍結婚#」更登上微博熱搜，因而瘋傳兩房姊妹不和。

對此，何超欣就在微博發文激動澄清指接受訪問時確實不知婚訊，更質疑散播謠言之人別有用心：「一個完全沒有關聯性的報導，被很壞心的人在昨天重新挖出來，還隱掉時間和前情，就是想移花接木造一個『何家人不和』的輿論。我們中國人最講的就是誠信，講的就是友善，我不理解在何家姐妹之間製造這種嫁接出來的『姐妹不和』內容的媒體，是什麼樣的用心。真的很壞。我們中國人在送祝福的時候，最願意講的就是『祝家庭和美』，我很不懂這些造謠的朋友，為什麼只希望別人家庭戰亂？」