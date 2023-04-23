吳鎮宇兒子Feynman公開女友？　被揭是日本藝人Ano：長得像而已

吳鎮宇兒子吳費曼（Feynman）2014年因參加內地親自真人騷《爸爸去哪兒2》為大眾熟知，經常在微博爆金句、放笑彈，公開串爸爸等，深受網友喜愛。然而，22日晚卻因為「公開女友」引起爭議。



14歲Feynman身高已超過爸爸吳鎮宇。（微博@Real吳費曼）

昨晚，Feynman在微博回應吳鎮宇在出席金像獎時提及自己在家補習：「無蒸魚（吳鎮宇）在金像獎說我在補習，我覺得他也應該補習他的中文。不說了我女友叫的奶茶到了我拿給她。」除了曬出寵物、汽車之外，還附上三張女子照片，有網友好奇問：「這是官宣戀情？」Feynman予以肯定：「是的」，也有網友笑指「是日本藝人啦」，而Feynman則表示：「長得像而已」並附上doge emoji（通常表反諷或反話），令網友相當迷惑，即刻引起熱議。

其實Feynman曬出的「女友」是日本偶像歌手、演員兼模特兒Ano，曾為日本女團You'll Melt More成員，於2020年開始進行以個人身份活動，因去年年尾為日本人氣動畫《鏈鋸人》主唱第7集片尾曲成為熱話。

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得知Feynman曬出的是藝人之後，有網友笑言：「還以為是真的，原來同是追星人哈哈哈」、「追星人都一樣瘋」、「現在是幻想時間」等，但也有網友認為Feynman才14歲，不應該以這樣的方式博眼球。而可能由於太多爭議，加之在微博熱搜掛了成夜，因此迫於輿論壓力，Feynman已經刪除了相關微博。