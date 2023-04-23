Coachella 2023｜Jennie@BLACKPINK性感上陣　出道以來尺度最大

美國一年一度的音樂盛事《Coachella》（科切拉音樂節）正在美國舉行，作為頭牌藝人身份參與的BLACKPINK今天（美國時間22日）二度登場。雖然表演歌曲與上週相同，但四位成員卻準備了尺度更大的打歌服出場，Jennie的性感指數簡直爆燈！



BLACKPINK今天再登上《Coachella》舞台。（影片截圖）

今天BLACKPINK同樣換了三套衫唱足80分，帶來了《Pink Venom》、《Kill This Love》和各人的Solo舞台，與上星期一樣掀起了全晚高潮。BLACKPINK當然有準備了全新的造型出場，單是出場一套全粉紅色打歌服已火辣到不得了，其中Jennie大方曬出上圍兩側，挑戰了她出道以來的性感尺度。

Jennie性感登場！（影片截圖）

Jennie大方曬出上圍兩側。（網上圖片）

其後Jennie換上了彩藍色和黑白的造型再出場，上身疑似真空上陣的她毫不吝嗇好身材，粉絲觀眾表示「睇到流哂鼻血」外，也快速在海內外造成熱話。除了身材獲大讚外，網民都表示《Coachella》上的Jennie和其餘三位成員自信十足，充分展示出BLACKPINK作為頭牌藝人的風範。

Jennie個人舞台時更疑似真空上陣。（影片截圖）

粉絲大讚今天的《Coachella》舞台是Jennie歷代級表演之一。（影片截圖）

BLACKPINK作為今年《Coachella》頭牌藝人盡顯風範。（影片截圖）

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