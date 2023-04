Coachella 2023｜BLACKPINK誠意獻唱80分鐘　High爆全場12萬觀眾

美國一年一度的音樂盛事《Coachella》(科切拉音樂節)日前於美國時間14日揭開序幕,今年以頭牌藝人身份參與的BLACKPINK於次日登場。四位成員共換了三套衫唱足80分鐘,誠意十足的表演大獲海內外粉絲好評。



BLACKPINK今年以頭牌藝人身份登上《Coachella》。(影片截圖)

BLACKPINK今年成為有史以來,首組登上《Coachella》頭牌藝人的女子組合和亞洲藝人。組合以粉紅黑色打歌服登場,一連串帶來了《Pink Venom》、《Kill This Love》、《How You Like That》和《WHISTLE》等大熱歌曲外,四人更分別帶來了各自的Solo歌,包括Jisoo最新推出的《FLOWER》等。其後BLACKPINK再換上黑色打歌服上台,誠意十足的表演猶如小型演唱會現場一樣

BLACKPINK一連換上三套打歌服,熱唱80分鐘。(影片截圖)

BLACKPINK每人都有一個Solo表演。(影片截圖)

外國網民也大讚BLACKPINK表演令人印象深刻,除了四人在台上的舞台力和功架成功感染現場超過12萬觀眾外,Solo舞台讓大家更能認識了成員不同的魅力和長處。有眼利粉絲留意到BLACKPINK今天使用的咪高風換成了粉紅黑色外,所有於《Coachella》的表演亦是請來著名Kiel Tutin舞蹈家重新編排,猜測四位成員可能已與YG娛樂續約,有望走向10年女團的目標。

眼利的粉絲發現BLACKPINK換了使用7年的咪高風。(影片截圖)