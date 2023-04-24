PG One用本名復出預告新歌　收到大量投訴遭平台封殺

2017年內地推出綜藝節目《中國有嘻哈》大受歡迎，捧紅GAI（周延）同PG One，他們更同時奪得年度總冠軍。不過隨後PG One就被爆出同內地女星李小璐「夜宿門事件」，以及其多個作品的歌詞有教唆青少年吸毒和侮辱女性的含義等，讓他直接被封殺，演藝事業一落千丈。這些年他試圖想復出，近日更以本名王唯楚設立帳號，發布新歌預告《光》，但復出不到24小時其帳號就被封，因為平台收到大量檢舉，而官媒「法治日報」就在微博發文指「嚴禁劣跡藝人隨意變相復出撈金」，要為他們過去犯的錯付出代價，如此一來李易峰﹑鄧倫﹑范冰冰等，似乎想全面復出遙遙無期。

PG One復出不到 24小時遭到平台封殺。（視覺中國）

已被全面封殺近5年時間的PG One，這些年似乎還堅持做音樂，不時被爆出疑為復出試水溫，在酒吧開唱。隨着時間慢慢過去，他近日就用本名王唯楚的微博帳號工作室認證了註冊影音平台帳號，更發布了自己的新歌《光》的預告，但之後因為平台收到了大量網友的投訴和舉報，隨之他發布的視頻就遭到下架，連帶他的帳號亦被封鎖，復出不到24小時就被封，讓他感到相當無奈並在個人微博發長文訴說這些年的心路歷程並向大眾道歉:「曾經我犯過錯誤，年少輕狂，不懂人情世故，不會為人處事，一些不正確的抉擇和優柔寡斷導致了我今天的下場，我為我曾經犯下的過錯正式向大家道歉，對不起。」揚言五年時間已經改變了自己心態，只希望可以單純地讓喜歡他的人聽見他的音樂而已：「我只想好好做音樂，求求你們，可以罵我，放過我的音樂吧。」

影音平台帳號遭到封鎖。（微博圖片）

至於同樣地遭到封殺的李小璐，近年轉戰做網紅主力做直播帶貨，不時在影音平台上貼短視頻，五官精緻，仍然有少女感。而他在直播帶貨市場更闖出好成績，曾傳出一個晚上賣貨賺了逾5百萬，相當厲害。不過對於她能夠轉移陣地做帶貨直播主播，好多網友都感到疑惑，既然PG One遭到封殺，那她為何還可以透過其他平台亮相呢？

李小璐近年轉戰做網紅主力做直播帶貨。（李小璐微博圖片﹑微博圖片）

針對PG One轉戰其他平台試圖復出一事，官媒「法治日報」就在微博發文評論，「嚴禁劣跡藝人隨意變相復出撈金」，揚言這不是一句空話，在任何時候、任何行業，行為失當都是要付出代價的。目前對於一些劣跡藝人業界是有約束的，就好像2021年中國演出行業協會制定《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》﹑《關於開展文娱領域綜合治理工作的通知》加大對違法失德藝人的懲處力度，禁止劣跡藝人轉移陣地復出。

官媒「法治日報」發文評論。（微博圖片）

正正因為「官媒」再次發聲，讓不少網友猜想因為逃稅風波而被封殺的范冰冰﹑鄧倫應該想全面復出遙遙無期。目前鄧倫的社交帳號遭到封禁，外界亦不清楚他目前的動向，而范冰冰則將重心轉移外國市場，接拍的韓國電影《Green Night》更入圍柏林影展全景單元，而他還不斷參與海外的時尚活動等，顏值狀態依舊相當完美。

李易峰﹑鄧倫﹑范冰冰至今仍未能全面復出。（視覺中國﹑范冰冰微博圖片）

還有李易峰﹑李雲迪因嫖娼重挫形象而被封殺，而王力宏被爆私生活混亂至今仍遭到封殺，不過他試圖想復出，早前已經在美國開演唱會，還有鄭爽﹑吳秀波等，這一些劣跡藝人想復出應該很難。