60歲何超瓊大爆賭王何鴻燊秘事　常親自湊仔女帶出去飲茶食飯

賭王何鴻燊二房長女、現年60歲的何超瓊早被外界視為接班人，近日不但代表何家出席各種社交場合，更涉足政壇成為全國政協，而亮相聚會時更憑強大氣場和高貴大方形象，成為全場焦點，靚女度絲毫不輸劉嘉玲和林青霞，令人羨慕。

劉嘉玲同何超瓊及林青霞合照。(ig@carinalau1208)

何超瓊近日接受內地節目《共同說》訪問，期間大爆賭王秘事。何超瓊稱從父親身上學懂了樂觀積極，「他永遠最樂觀、任何事情都說沒事的，所有的問題明天就會解決的。因為為甚麼，反正明天已經是一個新的開始，你永遠去想昨天的問題，那你怎麼迎來新的一天呢？」

2006年時，何鴻燊與子女在港慶祝其生日。圖左數起為何超鳳、何超瓊、何鴻燊、何超蕸和何超儀。（路透社）

何超瓊憶述父親常親自湊仔女：「他常講笑話，帶我們出去，在學校無論是吃了甚麼悶棍，他說好了好了，我們出去玩、出去喝茶，那就很快沒事了。」

何超瓊和父母何鴻燊、藍瓊纓合照。（VCG）

對何超瓊影響最大的人，竟非何鴻燊，而是母親藍瓊纓，何超瓊說：「她是我毅力的主要來源。很小她就跟我們說，我肯定是最愛你們的人，我永遠都是你們的後盾，但是你們不能認為所有的問題都是我去為你解決。」問到外面吃虧後藍瓊纓會否安慰他們，何超瓊笑一笑表示：「她嚴厲的，她肯定不會安慰我們，她還要說，你回去想好呀，你為甚麼會落得這樣一個下場吧！」

賭王（右二）與二房太太藍瓊纓（右三）慶祝30年珍珠婚。（李澤彤攝）

說到成為大家姐，何超瓊認為「只是多一點點責任，也要做一個好的榜樣。」何超瓊想起讀完書回到香港時開始創業，不希望使用父親資源，「很想證明自己是有能力的」，惟大家只會關注她賭王女兒的身份，「沒有人給我一個工作的」，最終她向父親爭取了澳門旅遊塔的管理權，發展到風生水起，證明了自己的實力。

何超瓊談到何鴻燊秘事。（《共同說》節目截圖）

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