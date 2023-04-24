陳家樂連詩雅結婚｜姊妹團最索係呢位　25歲已經係老闆月入六位數

終於到陳家樂連詩雅舉行婚禮大日子，一對新人在尖沙咀星級酒店，舉行全日儀式，姐妹團包括陳自瑤、洪永城太太梁諾妍、黎紀君等，身穿單肩絲質姐妹長裙，盡晒美好身段。早前連詩雅在IG STORY分享舉行婚前派對美照，與好姐妹陳自瑤、梁諾妍、黎紀君等狂歡，大曬招牌美腿。

陳家樂連詩雅結婚，姐妹團包括陳自瑤、洪永城太太梁諾妍、黎紀君等。

連詩雅分享日前舉行婚前派對美照，與好姐妹陳自瑤、梁諾妍、黎紀君等狂歡。（IG：@shi_ga）

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有網民指，今次連詩雅姊妹團最索一位必定是黎紀君。黎紀君是模特兒出身，是著名的第四代「邦民女」，不時會上電視台的綜藝節目做嘉賓，例如ViuTV的《晚吹 — 有酒今晚吹》、TVB的《美女廚房》、HOY TV的《有種老闆娘2》等等。除了娛樂圈工作之外，今年29歲的她，原來4年前已經自己開了一間蛋糕烘焙店做老闆，當時她稱一個月收入超過6位數，認真厲害。

【美女廚房】黎紀君自資50萬開蛋糕店：賺錢唔係最大夢想

很多特別訂做的蛋糕也是由黎紀君自己親手做的。（IG圖片）

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黎紀君與連詩雅相識多年，兩人有一個共同群組叫「My Girls」，是一班志同道合，都喜歡跑步的女神群組。兩年前黎紀君生日，連詩雅未能跟她一起渡過，Shiga帶點傷心在IG打了一段千字文跟黎紀君說，她寫道：「今年不能跟你一起過生日，不過也希望你過得快快樂樂。請保持你單純嘅心，天真的笑容，開朗的性格。謝謝你陪我度過好多開心不開心的時候，陪我哭陪我笑陪我癲你是值得最大快樂的小女孩愛你！！！！生日大大大快樂！！回來再跟你好好慶祝一下」從此看出她們有相當好的感情。

黎紀君亮相ViuTv《晚吹女學生吹水班》節目。（葉兆康攝）