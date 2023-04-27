鄭嘉穎私底下原來勁怕老婆　竟因一件事被陳凱琳懲罰瞓屋企門口

現年53歲的鄭嘉穎與31歲的陳凱琳（Grace）由拍拖到結婚生B，至今多年來一直十分恩愛，婚後Grace相繼誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）以及三仔Carlos，四年抱三組成了幸福五口之家。去年11月嘉穎更為了老婆而進駐小紅書，亦會夫妻倆一起拍片，與網民分享他為人夫兼人父的生活點滴，以及奶爸日常。他曾post過一段他與Grace拍拖外出吃飯的短片，親揭自己與老婆女尊男卑的家庭地位，難得是身為寵妻狂魔的他有阿Q精神，依然感到好幸福。

鄭嘉穎好錫老婆Grace。(ig圖片)

早前Grace就上載了一段她與老公的mini vlog，揭示了嘉穎私底下怕老婆的一面。片中穎在傾電話，Grace走向他並輕拍他示意有事找他，可是嘉穎卻未有理會，竟然無視Grace繼續講電話。Grace等了一會終於不耐煩，嬲爆走開了，此時嘉穎仍未意識到Grace生他氣，甚至覺得老婆莫名其妙。鏡頭一轉已是嘉穎蓋住被子睡在家門口，原來是受到懲罰了，他也欣然接受沒有反抗，果然是十分之怕老婆。

陳凱琳和鄭嘉穎多年來依然甜過糖黐豆。（Instagram：@ghlchan）

Grace寫道：「這就是不聽老婆話的下場，哈哈哈哈開玩笑的啦。嘉穎今晚還是可以進家門，不過今晚哄孩子睡覺的責任就交給你啦」，兩人只是拍片搞下笑玩下，然而嘉穎肯陪Grace拍片演小男人角色，足見他真是好錫老婆。

Grace於今年1月為老公鄭嘉穎誕下三仔Carlos。(陳凱琳IG)

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