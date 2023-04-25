蘇皓兒拍ViuTV新劇有火辣畫面　爆As One隊長銷聲匿跡IG都刪埋

蘇皓兒早前（4月6日）踏入29歲，是30歲前的最後一年，近年很多人都有一個思想，女人踏入30歲便要有新的規劃，未知蘇皓兒又會否諗定？她今日出席品牌廣告拍攝，接受《香港01》訪問時說：「我性格比較隨遇而安，都冇咩特別大計，工作為上，又唔係搵錢嘅，儲作品為主，希望嚟緊多啲戲劇發展。」

29歲的蘇皓兒決定工作為上。（林迅景攝）

最近蘇皓兒剛剛完成ViuTV新劇《Food Buddies》的拍攝，劇集由TVB劇《金宵大廈》的班底為主，全劇共15集，分為三個單元，而她是其中一個單元的主角，她亦跟監製葉鎮輝和編審羅佩清於《金宵大廈2》合作過，蘇皓兒表示：「好開心，全部都係熟悉面孔，監製編劇都係認識嘅，唔係好需要磨合，好順所有嘢，大家對大家信任度都好高。今次都有啲火辣情節，第一集一出場已經有啲kiss kiss戲，我哋都成日問監製『出得街架？』」

蘇皓兒剛拍完ViuTV新劇《Food Buddies》。（林迅景攝）

早前生日，蘇皓兒與前組合As One成員陳葦璇和陳苑澄食飯，並放相上社交平台，好感情表露無遺，她說：「我哋有一個小寶寶嘅group，生活所有鎖碎都會分享，鎖碎到揀cover相都掉出去。（唔似其他女團有傳不和？）我哋完全冇不和，因為私底下性格都男仔頭，大家唔會爭衫爭化妝，相處好舒服，大家喺韓國都一齊住，已經好快就Fd咗。」

蘇皓兒指As One無不和事件。（林迅景攝）

其他As One還有隊長吳思佳，不過近年已經淡出娛樂圈，蘇皓兒也表示沒有再聯絡：「隊長比較銷聲匿跡，連IG都del咗，所以冇特別聯絡。」As One不經不覺已經成立了九年，各人單飛後亦甚少在工作上聚頭，未知會否有合作機會？她笑說：「如果葦璇開演唱會我都可以唱吓歌嘅，20周年演唱會我都可以出現吓嘅，因為都唔少人懷念As One，尤其是有啲考古post，都ok嘅如果大家可以哈哈。」