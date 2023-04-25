非常檢控觀｜何廣沛演韓星80日瘦13kg：始終韓星都要有翻啲輪廓

TVB新劇《非常檢控觀》（暫名）25日在將軍澳拍攝一場慈善戲份，在酒店門外擺放了多張何廣沛（Matthew）的帥照，原來他在劇中是飾演一位韓星，在接受訪問時他就表示：「我係一個韓國團隊嘅偶像，華人歌手嚟到香港宣傳，但就遇上一個非常瘋狂嘅粉絲就唔知道點解佢死都要話我係佢老公，佢喺眾目睽睽下非禮咗我。」而這一位瘋狂的粉絲就是陳曉華（Hera），她在旁笑言：「喺佢嘅觀點就覺得係咁，其實佢係我老公嚟㗎，所以我冇非禮過佢。」因為大家產生了矛盾而展開了對事件的調查。

何廣沛在劇中飾演一位韓星。（蘇國豪攝）

Matthew好有韓星感。（蘇國豪攝）

Matthew飾演一位韓星，在裝扮上做到非常到位，梳着韓風髮型，戴上耳環，穿上低胸性感西裝，整個人韓到不得了，更為了該角色而勤健身：「其實我收咗身好多，最近磅一磅我13 kg（瘦了） 80日，因為始終韓星都要有翻啲輪廓（劇中會講韓文？）一兩句。（有冇參考其他原型韓星好似王嘉爾？）王嘉爾又型得滯，我呢個低調啲。（操肌辛苦？）我呢排幾乎都一個禮拜去六日，為咗呢個角色塑造呢個外型，因為韓星不嬲都標榜身材好。」而Hera第一次見到他化上全妝後的模樣都讚不絕口：「佢好靚仔。」

陳曉華飾演一位瘋狂粉絲。（葉志明攝）

另外，提及到劇集《美麗戰場》第二季是不是就快開拍，Hera就表示不知道，沒有聽過會開拍的消息。而她日前有份出席陳家樂同連詩雅的婚禮，問及有沒有觸動到想結婚的念頭，她就二話不說：「仲未有住，依家隨緣。」表明目前只想專注工作，拍多一些好劇給觀眾。