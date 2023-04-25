東張西望｜業主受天花滲水問題影響10多年　連去廁所都要「擔遮」

今日（25日）的《東張西望》講到荃灣一個住宅單位的嚴重漏水問題，業主古生深受漏水問題影響10多年，連在家中去洗手間都需要「擔遮」，古生於2015年已經進行大裝修，但情況未有改善。

《東張西望》講到荃灣一個住宅單位的嚴重漏水問題。(節目截圖)

古生居於荃灣麗城花園一個單位，由2010年開始主人房廁所天花已經開始漏水，弄得整個房間都有異味。古生表示整天漏水：「我用個盆用啲喉引佢到水管嗰度，收工或者開工時間，三條管個樽就滿晒。」古生這些年來，已經拿出過不少錢來裝修，包括「拉電線」、「重鋪煤氣管」等，最後古生更把煤氣爐改成電熱水爐。

古生居於荃灣麗城花園一個單位，由2010年開始主人房廁所天花已經開始有漏水問題。(節目截圖)

古生指最近更懷疑漏水問題浸濕電梯及電錶房，以致整座大廈停電，電梯更半個月不能運作，古生說管理處、屋宇署、食環署、滲水辦及警方等部門都愛理不理。樓宇滲水檢測專家賴達明陪同《東張西望》主持到場了解事件：「唔排除啲水經過牆滲漏到電梯槽，啱啱好電梯對面係電錶房，所以啲水有可能流到電梯槽入面，亦都有機會流到電線槽入面。」

古生指最近更懷疑漏水問題浸濕電梯及電錶房，以致整座大廈停電。(節目截圖)

樓宇滲水檢測專家賴達明陪同《東張西望》主持到場了解事件。(節目截圖)

古生說2015年受不了漏水問題，所以全屋進行了一次大裝修，但漏水情況未有改善，天花的石灰亦掉下來，壓在假天花上面，所以只好拆掉假天花。古生在家發現「色粉」，證明漏水是樓上的責任，樓上單位指自己已經修理好，古生不斷投訴，滲水辦終於有行動。訪問當日剛好滲水辦前往古天單位做濕度記錄，滲水辦職員檢查後表示「螢光粉」不明顯及上次採樣的化驗報告仍未有。

古生說2015年受不了漏水問題，所以全屋進行了一次大裝修。(節目截圖)

樓宇滲水檢測專家賴達明替古生單位做濕度測試，賴達明指古生單位的濕度已達99.9度，屬於「爆錶」，基本上滲漏情況十分嚴重，根據政府的標準，35度已經是「明顯滲水」，80度以上屬於「嚴重滲水」，而古生單位已經99.9度，可見滲漏情況相當嚴重。