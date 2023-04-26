周永恆被控「刑事恐嚇」准十萬現金保釋　面容憔悴：我掛住個仔

填詞人因葵（陸謙遊）日前於社交平台公開多張周永恆傷勢照片，指周永恆做完腦部手術後，疑因金錢和感情糾紛與內地太太Britni在寓所發生爭執，遭到Britni用物件扑落傷口處，令他傷上加傷。事件卻峰迴路轉，Britni報警稱遭人出言恐嚇，事後警方拘捕周永恆，目前被拘留，並落案起訴三項罪名「抗拒警務人員」、「襲擊警務人員」及「刑事恐嚇」，今早（26/4）於屯門裁判法院開審。



周永恆由律師團陪同離開法院。（陳順禎攝）

周永恆代表律師向法庭申請保釋，等候辯方索取文件及及給予被告進一步法律意見，裁判官批准被告准以十萬元現金保釋，案件押後至6月21日，下午2:30續審，被告須交出旅遊證件、不得離開香港，每晚6時至8時要到天水圍警署報到，及不得接觸控方證人。

周永恆面容憔悴由律師陪同下步出法院。（陳順禎攝）

下午約4時許，周永恆面容憔悴由律師陪同下步出法院，他受訪時表示：「其實如果保釋唔到會好驚，好多謝律師幫忙。（傷勢情況？）而家個頭有兩個位置冇咗骨喺凹咗落去，仲要定時覆診，遲啲唔知醫生會唔會幫我用啲鈦金屬補返個位。其實我都好多謝大家嘅關心，而家案件進入司法程序，變咗我唔方便去講太多。不過而家我好掛住個仔，好想返去我阿媽度睇個仔，然後攬住佢，多謝大家關心。」

案件編號：TMCC822/2023

TMCC866/2023