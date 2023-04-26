王梓軒貼合照證精神奕奕　73歲劉松仁有望再出山執導音樂劇

劉松仁（松哥）兩年前因手持拐杖行路，驚傳口齒不清及中風，幸好只是誤傳。但畢竟他已經73歲，加上近年深居簡出，所以健康狀況還是引起關注。而王梓軒就貼上了與松哥的合照，見松哥有笑容且精神不錯，兩人合作的音樂劇更有望再公演！



73歲的劉松仁（松哥）近年已甚少拍劇，自15年的無綫劇《華麗轉身》後，只客串台劇《聶小倩》以及內地劇《陽光正好依然是你》（原名：《萬水千山總是情》，17年煞科，至今仍然未播），而他在19年擔任音樂劇《利瑪竇》的藝術總監和導演，當時因撐柺杖被傳口震、中風等，幸好後來已現身闢謠。

松哥（右）於15年與汪明荃合作無綫劇《華麗轉身》後，已甚少拍劇。（《華麗轉身》劇照）

16年，劉松仁（右二）與謝賢、秦嵐等拍攝翻拍自1982年《萬水千山總是情》的新版劇集《陽光正好依然是你》，但遲遲未播，變成倉底貨。（《陽光正好依然是你》劇照）

上月初，松哥為了慶祝愛犬叮叮的10歲生日，貼出多張合照，見他比以前略為消瘦，但仍然精神奕奕。至月底，他再貼上在深圳一日遊的照片，坐摩天輪和食腸粉，狀態一樣很好。

而今日（26/4），曾與他合作《華麗轉身》及《利瑪竇》舞台劇的王梓軒，就貼上兩人的合照，留言：「松哥話係時候再合作喇🎭」《利瑪竇》本來於21年初重演，但因為當時疫情嚴重，製作單位忍痛取消。如今疫情已放緩，王梓軒亦鬆口說松哥想再合作，看來《利瑪竇》有望再公演！

劉松仁19年執導《利瑪竇》音樂劇，由王梓軒、陳潔靈主演。（Instagram：matteo_ricci_the_musical）

王梓軒（右）貼上與劉松仁的合照，指松哥說兩人是時候再合作。（Instagram：jwomusic）

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