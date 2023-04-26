DJ Soda於泰國潑水節疑遭非禮　當地男子突靠近捉手引粉絲不滿

韓國女神DJ Soda擁天使般的面孔及魔鬼身材，因而海內外都擁相當高的人氣。繼早前來港出席活動，DJ Soda亦受邀去到泰國，她更親民參加當地一年一度的潑水節。不過DJ Soda在IG分享當時的影片後，有粉絲質疑部分男性疑想非禮女神而引起討論。



DJ Soda早前在泰國潑水節大曬好身材。（IG/@deejaysoda）

DJ Soda早前在IG分享了三段在泰國參與潑水節的影片，兩天她分別穿上淺色吊帶連身裙及性感背心配迷你短褲，火辣好身材表露無違。未知因為DJ Soda是外國人加上打扮清涼，沿途吸引了不少當地人和遊客的目光，多次成為了眾人射水的目標。影片中可見，不論男女都有靠近DJ Soda淋水或搽上泥漿，唯獨一名穿上紅色裇衫的男子有用手捉住DJ Soda的手臂，因而惹來爭議。

DJ Soda換上兩套戰衣，沿途吸引不少當地人和遊客的目光。（IG/@deejaysoda）

其中一名男子疑非禮DJ Soda早而引起爭議。（IG/@deejaysoda）

粉絲及部分網民批評該男子的舉動，表示即使在任何情況下也不應該觸摸異性的身體，質疑他有「抽水」之嫌。不過都有部分網民認為，既然DJ Soda親自將影片上傳到IG，已表明她沒有介紹或感到不適。此外鏡頭轉換到另一角度時，也明顯見到該男子沒有觸摸到DJ Soda手臂以外的部位，認為本人有做好保護措施就足夠。

DJ Soda出名身材姣好，海內外人氣都非常高。（IG/@deejaysoda）

DJ Soda早前受邀來港打碟。（IG/@deejaysoda）

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