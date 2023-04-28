55歲周慧敏美國開騷走音唔夠氣　被批不及葉蒨文林子祥：天差地別

55歲「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）早前傳出與結婚14年的倪震離婚，傳聞指是周慧敏主動提出離婚，更極速轉移了10億財產，要倪震淨身出戶。不久後周慧敏在社交網貼出雀鳥圖片，指同先生見到可愛的小鳥都感到很快樂，間接否認離婚傳聞。



「玉女掌門人」周慧敏早前傳出與倪震離婚。（視覺中國）

粉碎離婚傳聞的周慧敏，近日現身美國舉行巡迴演唱會，以一身白色晚裝裙上陣的她，仙氣飄飄，皮膚白滑無暇，依然靚女。惟從粉絲流出的現場片段可見，周慧敏演唱時發揮有欠穩定，上高音不夠氣之餘更不時走音，表現失準。

周慧敏到美國開巡迴演唱會。（抖音圖片）

周慧敏表演片段被放上抖音瘋傳，網友驚訝周慧敏竟然缺氣至此：「天哪，怎麼唱成這樣了，真的是心有餘而力不足了」、「大家得承認一個事實，周慧敏年輕時唱功也很普通好嗎？」、「唱功這樣她怎麼還老是開演唱會啊，又不是專業歌手」、「這也不是提不起氣，明明就是走調了」、「尊重老一輩演員歌星吧，不評論了」、「老了就老了......該退休就退休吧，一場演唱會耗盡前半生形象」、「還差過卡拉OK」。

網友大讚林子祥和葉蒨文依然出色。（抖音圖片）

另一邊廂，林子祥葉蒨文兩公婆近日一齊到珠海參加群星演唱會，一位75歲、一位61歲，依然又唱又跳，狀態大勇，唱功一如既往出色，贏來一片好評。不少網友睇完兩人表演後，比較周慧敏表演，直指相差甚遠：「在葉蒨文那邊都說過來看看，確實有氣無力」、「林子祥葉蒨文唱得激情澎拜的，這麼已到這裡就感覺，呼吸都困難咯」、「雖然我是從葉蒨文演唱會來的，周慧敏這歌唱的是不咋地，但最起碼說明人家沒有假唱，比有些明星強多了！」、「剛剛看了周慧敏演唱會，葉蒨文好太多了」、「葉蒨文年齡比周慧敏要年老吧，差別差距距離怎麼那麼那麼那麼遙遠呢？」、「你這個跟剛刷到周慧敏演唱會時天差地別呀。」

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