細細粒陳嘉佳體重曾直迫300磅　公開一日食9餐仍激減近70磅

近年主力在內地發展的陳嘉佳（細細粒），經常直播大飲大食，大受內地網民歡迎，在抖音更坐擁超過126萬粉絲，人氣強勁！為了吸引更多觀眾收看及落單，細細粒更出盡法寶，不但試過即場吞花膠，又曾一次過食200串燒烤，食量相當驚人，她更曾自爆體重直迫300磅！日前細細粒拍片記錄自己的一天，並寫道：「體重200+女生的一天，不是在吃，就是在去吃的路上。」



陳嘉佳（細細粒）經常直播大飲大食，大受內地網民歡迎。（影片截圖）

片中所見，細細粒先上磅磅重，顯示體重為99kg（約218.4磅），早上9點她就開始食早餐，中午12點食午餐，晚上6點食晚餐，但除了一日三餐之外，她還食了不少零食、飲料、宵夜等等，一日足足食了9餐，相當犀利！其實去年3月細細粒曾以「260斤薇薇安養成記」為題拍片，公開自己當時的體重達260斤（約287磅），雖然經過一年她已經激減近70磅，但由於仍身形圓潤，令不少網民都十分擔心她的健康，力勸她要注意身體，努力減肥，更大讚她瘦下來絕對是靚女，又讚她性格可愛，喜歡她的真性情！

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去年3月細細粒曾以「260斤薇薇安養成記」為題拍片，公開自己當時的體重達260斤（約287磅）。（影片截圖）

雖然細細粒憑着非一般的身型，成功殺出一條血路，但其實她曾自爆誤信中藥減肥廣告，疑似被騙財。去年細細粒在隔離期間看到一則瘦身廣告，聲稱無須做運動及節食，只需吃中藥調理體質，就可以一個月輕鬆減10至12斤（約11～13磅），令她相當心動。經過與商家進行咨詢後，細細粒以3,360人民幣購買最高級別的瘦身plan，當中包含了120天的中藥份量，商家更聲稱可以瘦50至60斤（約55～66磅），令細細粒十分期待瘦身成果。不過最後細細粒都表示懷疑：「我應該沒有被騙吧？還是我真的太單純？」但身邊的朋友都認為她被騙，而網民都留言表示服用中藥減肥始終都不是一個好方法，鼓勵她多做運動，健康減肥！