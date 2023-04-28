李家鼎自爆26歲仍是「青頭仔」　一生只有兩個女人成娛圈清泉

李家鼎（鼎爺）、肥媽（Maria Cordero）和游嘉欣主持TVB飲食節目《肥媽李鼎》除了可以學煮好餸，更集集有鼎爺和肥媽輪住爆料，話題十足。而對上一集，鼎爺就忽然自爆26歲時仍是「青頭仔」一名，更被肥媽當眾取笑：「26歲仲係一碌柱（處子）呀！」雖然鼎爺解釋：「當時師傅話接近女色，功力就會減半，老頭子就話第一次會破咗個元氣，做咩都會弱啲，你仲敢制呀？」這番對話絕對可以反映鼎爺純情一面，至於鼎爺的情史更是寥寥無幾，絕對是圈中難得的清泉！

李家鼎自爆26歲仍是「青頭仔」。（截圖）

現年76歲的鼎爺本來出身富裕，父親李倬雲是一名廣州大地主，從事酒家、麵粉、醬油、絲綢生意，且是廣州嶺南大學校董。外公當中醫師，姨媽則是廣州醫院一級婦產科醫生。可惜，八歲時經歷土地改革運動，所有家當被充公，鼎爺更要與家人逃難至香港。直至十五至十六歲，鼎爺當暑期工期間認識了武藝超群的關正良教頭，拜其為師並開始習武，並於1965年正式入行，二十歲起擔當龍虎武師。

「鼎爺」李家鼎近年以廚藝聞名，其實他也是全職武師，曾習國術、空手道，也是馬術專家（http://bit.ly/2ZMTujI）

1970年，鼎爺24歲時認識藝人施明，有傳當年上演英雄救美，話說有次施明撞車被對方糾纏要脅，鼎爺知道後，即刻挺身一打六，成功抱得美人歸。二人拍拖頭兩年二人仍沒有那種關係，四年後結婚。婚後誕下孖仔李泳漢同李泳豪，一家四口樂也融融，鼎爺更將財政大權交給老婆，無奈兩人卻因性格不合令感情轉淡，更因為一件小事，導致於1994年離婚，鼎爺曾透露：「嗰時施明生日，有學生打電話嚟想學騎馬，佢唔開心就將自己關在房內，我想打開門時，竟然唔小心好大力咁打穿咗一個洞，從此佢就不再睬我，後來無耐就提出離婚。」期間鼎爺一直堅拒簽紙，但施明選擇帶同兩子移居美國，鼎爺最終只能無奈同意離婚。鼎爺多年來都未死心，一直想和施明復合。

施明當年拍戲時不太懂人情世故，又「無知、百厭」，所以被人欺負，但幸好有李家鼎幫手出面擺平。（李泳豪＠weibo）

有指李家鼎當時曾多番要求對方復合，但卻遭到施明拒絕，甚至曾飛到美國要求與施明復合，但依然不果。（drift_greg@IG）

直到近年鼎爺6才覓得第二春，被同樣經歷過婚姻失敗賢淑女友「李師奶」融化，二人拍拖多年，恩愛如昔。而前妻施明去年底跌倒撞傷頭做開腦手術，鼎爺亦十分關心對方，有情有義！