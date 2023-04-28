東張西望｜李旻芳採訪期間攝製組遭恐嚇　警拘一男涉刑毁

《東張西望》主持李旻芳日前訪問一單疑似私下封路收過路費的事件，期間訪問疑似是故事主角之一的李小姐，李旻芳問為什麼小路被加裝鐵閘，疑似李小姐只回應：「喂喂喂，你好騷擾我，我唔得閒同你講嘢！我而家好唔舒服，你唔好騷擾我！」之後該人更說要報警指李旻芳騷擾她。

李旻芳訪問疑似是李先生的太太（自稱李小姐）。(節目截圖)

李旻芳於是來到小路旁的士多，打算再找人做訪問，攝製組一走近士多，一位身形健碩的彪形大漢立即走出來說：「叫咗佢唔好影先啦！」李旻芳向大漢解釋攝製組主要是拍她，但他並不聽李旻芳解釋。大漢立即怒罵攝製組，更要攝製組即時刪除影片，大漢：「咁你影乜X嘢？」儘管攝製組已經解釋自己只是記者，大漢仍不接受。

李旻芳於是來到小路旁的士多，打算再找人做訪問，攝製組一走近士多，一位身形健碩的大漢立即走出來。(節目截圖)

大漢的朋友立即上前向攝製組表示：「記者都唔好影，已經叫咗你唔好影，就唔好影啦！」大漢立即動手搶過攝製組手上的攝影機並大罵：「我已經叫咗你哋唔好影啦頭先！」李旻芳及攝製組立即保護攝影機，指是公司財產不可以碰。大漢即時大叫：「報警啦，咁你報警！」在混亂中攝製組的攝影機有零件因此而脫落。

大漢的朋友立即上前向攝製組表示記者都唔好影。(節目截圖)

大漢在混亂中不斷用髒話罵攝製組人員外，更企圖搶走攝製組的攝影機，最後攝影機的收音器材損壞。之後警員到場了解事件，攝製組指大漢恐嚇及企圖搶奪器材，其後警方以涉嫌刑事毀壞拘捕一名男子，並護送攝製組人員離開。

警員到場了解事件。(節目截圖)

點撃睇下彪形大漢點「兇」《東張西望》攝製組：