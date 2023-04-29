66歲林嘉華移居加拿大罕有露面　滿頭白髮身材勁瘦有網民認唔到

林嘉華在70年代曾替麗的拍攝幾套電視劇，因為形象健康正氣而深得歡眾喜愛，其後他就被挖角到無綫簽約成為藝人。在新環境除了找到新工作之外，他亦找到了他一生所愛，與後來認識，負責藝員服裝的劉寶珍結婚。



林嘉華的角色造型影射梁福元，髮型方面的確跟足，十分出色。（電影劇照）

1988年移居到加拿大的他，2012年曾回流參演劇集，有《學警出更》和黃子華主演的《奸人堅》、《鐵馬尋橋》《飛虎》等等，香港電視成立的時候，林嘉華也出演過《警界線》《我阿媽係黑玫瑰》等劇情，當中的造型也十分帥氣。後來2017年，林嘉華又再回到TVB參演《燦爛的外母》、《再創世紀》、《十八年後的終極告白》。可惜後來疫情爆發，為了陪伴家人，林嘉華就選擇回到加拿大長居。

林嘉華這種老戲骨你不用擔心，與《十八年後的殺人告白》不同差不多，也是一個陰沉的角色，表現合格。（劇照）

近日66歲林嘉華遠赴英國，也為「Fairchild Radio Toronto」電台節目拍攝了短片。片中他去到倫敦唐人街，一間中餐店的門外介紹當地物價。他表示該區算是蘇豪區，指着廚櫃掛着燒味的中餐店說：「呢一間嘢12磅95，唐人舖，專係食buffet，抵喎！我望過吓有燒臘、雞翼，啲燒臘仲幾好喎。」不少網民都留言大讚林嘉華介紹的餐館「抵食」，也有人問林嘉華什麼時候會回港拍劇，更有網民看片後留言:「呢個人咁似林嘉華?」不過大家都讚嘉華哥白髮得很有型。

林嘉華仲係好型。（Facebook頻道 Fairchild Radio Toronto 截圖）

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65歲林嘉華一家三口定居加拿大 打邊爐賀父親節頭髮白晒感覺憔悴