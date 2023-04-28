百想2023︱朴信惠產後一年狀態極好 許光漢出場曬流利韓文
撰文：陳穎妍
出版：更新：
韓國《第59屆百想藝術大獎》（下稱：百想2023）今天（28日）舉行，除了一眾獎項外，以頒獎嘉賓出席的許光漢也是焦點之一。他與李帝勳一同現身頒發電視劇部門及電影部門的導演獎，意外與湯唯同台外，朴信惠產後現身也引起了關注。
許光漢與李帝勳兩大男神同框機會難得，許光漢一出場就馬上用熟練的韓文自我介紹，並講到十分喜歡韓劇《我的出走日記》和《我們的藍調時光》，獲全場觀眾拍手。他除了順道宣傳新電影《關於我和鬼變成家人的那件事》外，亦大方在台上邀請李帝勳日後一同合作；電影部門的導演獎由《分手的決心》朴贊郁奪得，女主角湯唯代表朴贊郁導演上台領獎，意外地與許光漢同框。
許光漢同框李帝勳超養眼：
+2
此外朴信惠今晚亦有份擔任頒獎嘉賓，去年5月誕下一子的她狀態極好，與懷孕前毫無分別，充滿20代少女味。今天是朴信惠產後首次公開露面，她預告目前正在拍攝新劇《Doctor Slump》（醫生低谷），希望作品有機會如何《繼承者們》一樣有機會在《百想藝術大獎》上獲獎。
+1
百想2023︱朴恩斌成首位90後大獎得主 坦言接拍《禹英禑》壓力大百想2023︱湯唯《分手的決心》再成影后 僅欠《大鐘獎》獲大滿貫百想2023︱宋慧喬大熱奪視后 台上重現經典對白：涎鎮我得獎了！百想2023︱林智妍為《黑暗榮耀》先拔頭籌 認愛後首提男友李到晛百想2023︱湯唯氣勢登場力壓宋慧喬 林智妍認愛後性感現身紅地氈
《黑暗榮耀》在《第59屆百想藝術大獎》得到了什麼獎項?
林智妍為《黑暗榮耀》先拔頭籌，擊敗同劇廉惠蘭和《財閥家的小兒子》金信祿等勁敵；宋慧喬一上台馬上「文同珢」上身，向「涎鎮」喊話：「涎鎮啊！...更多獎項詳情請看。
《第59屆百想藝術大獎》影帝影后由誰奪得?
今次韓國《第59屆百想藝術大獎》的影后是繼2011年後第二度獲頒電影部門的女子最優秀演技賞，詳盡影帝影后名單請看。