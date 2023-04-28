百想2023︱朴信惠產後一年狀態極好　許光漢出場曬流利韓文

韓國《第59屆百想藝術大獎》（下稱：百想2023）今天（28日）舉行，除了一眾獎項外，以頒獎嘉賓出席的許光漢也是焦點之一。他與李帝勳一同現身頒發電視劇部門及電影部門的導演獎，意外與湯唯同台外，朴信惠產後現身也引起了關注。



許光漢與李帝勳兩大男神同框機會難得。（TIKTOK）

許光漢與李帝勳兩大男神同框機會難得，許光漢一出場就馬上用熟練的韓文自我介紹，並講到十分喜歡韓劇《我的出走日記》和《我們的藍調時光》，獲全場觀眾拍手。他除了順道宣傳新電影《關於我和鬼變成家人的那件事》外，亦大方在台上邀請李帝勳日後一同合作；電影部門的導演獎由《分手的決心》朴贊郁奪得，女主角湯唯代表朴贊郁導演上台領獎，意外地與許光漢同框。

許光漢大曬韓文，台下粉絲非常收貨。（TIKTOK）

許光漢同框李帝勳超養眼：

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此外朴信惠今晚亦有份擔任頒獎嘉賓，去年5月誕下一子的她狀態極好，與懷孕前毫無分別，充滿20代少女味。今天是朴信惠產後首次公開露面，她預告目前正在拍攝新劇《Doctor Slump》（醫生低谷），希望作品有機會如何《繼承者們》一樣有機會在《百想藝術大獎》上獲獎。

朴信惠產後一年狀態極好！（TIKTOK）