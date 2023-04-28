百想2023︱湯唯《分手的決心》再成影后 僅欠《大鐘獎》獲大滿貫
撰文：陳穎妍
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韓國《第59屆百想藝術大獎》（下稱：百想2023）今天（28日）舉行，其中湯唯成功憑《分手的決心》大熱奪影后，亦是她繼2011年後第二度獲頒電影部門的女子最優秀演技賞。
湯唯今晚成功擊敗裴斗娜、廉晶雅和全道嬿等實力派，以大熱姿態奪得《百想2023》影后，亦是她繼2011年參與韓國電影《晚秋》後第二度獲獎。湯唯得獎後首先與工作人員逐一握手，她講感言時講到拍過兩部電影都有幸登上《百想藝術大獎》，不知道是甚麼心情，就像有着不可思議的緣份一樣，並再特別向所有韓國電影人及觀眾道謝。湯唯已成功憑《分手的決心》奪得多個女主角，可惜唯獨欠《大鐘賞》就大滿貫包攬韓國所有電影大獎。
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