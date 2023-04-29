63歲文雪兒孫仔百日宴　細女改跟繼父姓產後神似初出道徐子淇

現年63歲的文雪兒與李姓前夫育有兩名女兒，大女張筠（Christy）去年5月一索得男後，今年1月，細女袁萃（Jennifer）亦誕下一子。文雪兒昨日（28日）在社交平台分享細女兒子的百日宴，見Jennifer誕B後身材圓潤不少，圓蛋臉加上遺傳自媽咪的小酒窩，看上去跟初出道的徐子淇極為神似，皮膚雪白，連小酒窩位置都同樣在右邊。

文雪兒育有兩女。（ig@candymancandy）

文雪兒細女袁萃誕子後變得臉圓圓，右邊小酒窩更加明顯。（ig@candymancandy）

文雪兒在2005年與任職建築師的袁慧明再婚，當時文雪兒已經45歲，她曾在訪問中表示感恩，這段真愛來得遲，卻沒有缺席。丈夫視她如「女皇」般愛惜，復出拍戲期間，他一定會「車出車入」。文雪兒丈夫愛屋及烏，將2個繼女視如己出；大女後來改跟媽媽姓，而原名李佳欣的細女，則改跟繼父姓，改名袁萃。袁萃兒子的百日宴，繼父亦有出席，一家人開開心心影全家福，場面既溫馨又熱鬧。文雪兒寫道：「上星期六孫仔的百日宴，點解咁遲先post相？因為當晚太忙冇影到相，一直等人send返啲相畀我，而家同大家分享下當晚嘅喜悅！ 祝Jensen快高長大💪💪💪精靈活潑👶👶👶 要特別鳴謝蘇珊小姐為我打頭陣搞起氣氛🎉🥳🎉🥳🎉」。

文雪兒與袁慧明非常恩愛，抱住孫兒笑到四萬咁口。（ig@candymancandy）

袁慧明（右一）視文雪兒兩女兒如己出。（ig@candymancandy）

+ 3

文雪兒曾經歷過一段失敗婚姻，1999年與前夫離婚後，獨力撫養兩女兒。當時文雪兒堅持不靠前夫的贍養費生活，坦言身邊有不少離婚朋友，常因前夫遲給贍養費而苦惱，她更覺得「求人不如求己」。她另覓出路，開始經營美甲生意，由初初在百貨公司開業，逐步擴張到現在連鎖式美甲店，生意漸上軌道，年前復出拍劇，在最近熱播的《法言人》做張頴康的媽媽，飾演慈母馬小蓮如同人生寫照。

文雪兒跟細女Jennifer三代同堂合照。（ig@candymancandy）

點擊下圖看Jennifer其他照片：

+ 13

點擊下圖看大女Christy其他照片：