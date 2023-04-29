陳凱琳自爆誕第三胎後體型難恢復有肚腩　罕曬肚皮情況令人震驚

現年31歲的陳凱琳（Grace）是2013年港姐冠軍，與53歲的鄭嘉穎於2018年在峇里拉埋天窗，婚後Grace相繼誕下大仔鄭承悅（Rafael）和細仔鄭承亮（Yannick），今年1月再誕下第三胎兒子Carlos。Grace不時在社交網站同大家分享生活點滴，已是三子之母的她卻絕無半點師奶味，身材依然Fit到爆，不過近日她就表示自己產後胖了不少，更罕曬肚皮。

Grace於今年1月誕下三仔Carlos。(陳凱琳IG)

陳凱琳與鄭嘉穎非常恩愛。(ig@kevincheng_official)

今日（29/4）Grace在Instagram曬出一條影片，表示很多人都覺得她身形保持得相當好，但事實並非如此：「其實我都有啲『鬼鼠肉』喺肚腩，係你哋睇唔到咋，我買衫揀size嘅時候就知道啦，買嚟買去都買唔啱心水。」帖文中，Grace亦有講述經歷第三次懷孕後，體型確實比較難恢復，為此特意去做修復療程。她大方地把自己的肚皮展示出來，仔細看Grace的肚子上只有一點生育後導致的黑色素沉澱，不過就非常平坦，而肚皮過份鬆弛的情況並沒有出現，令不少網民大感驚訝，畢竟曾經孕育三個小生命，仍然可以Keep得相當好，可想而知Grace是位自律性高，且相當注重身材管理的女明星，實在令人敬佩！

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