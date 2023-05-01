法言人｜蔣祖曼曾被愛情害的傷痕累累　做後母同仔仔感情好似朋友

《法言人》中蔣祖曼飾演區域法院法官「翁官」（又名Hazel/「釘官」），私底下卻是性情中人少女心，角色連房間主色也粉紅色，絕對「剛柔並重」，與張穎康飾演的「大雄」有感情線，不少觀眾都非常喜愛這對CP，認為是劇中最好看的一對。

不少觀眾都非常喜愛這對CP。

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蔣祖曼在劇中的感情線好睇，但現實中卻有一段難堪的戀情，當時她大概只有20歲，她曾經接受《香港01》訪問時說說︰「做餐廳都係因為呢個原因，戶口得返幾廿蚊都係因為呢個原因，佢係沒完沒了地爭錢。」她為愛奮不顧身︰「蠢囉！覺得要囉！個人就係唔知點解成日都有啲錯嘅正義感，其實害咗佢㗎嘛係咪？但係總之佢就不斷還極又借。」原來，那位前男朋友還瘋狂出軌，「佢唔認，但係傻嘅都知道係。」例如祖曼曾知道她的跳舞老師有一首獨一無二的電話鈴聲，有一天卻聽到男友在哼同一首歌，再發現他的手上抄了跳舞老師的電話，後來又知道他們有出街見面，但他也不認，她說：「真係好低能嗰時，到最後佢追我朋友，我朋友覺得佢真係太衰，我朋友睇唔過眼，覺得佢真係太衰，我就直接分手啦嗰次。」

蔣祖曼沒有對過往的感情經歷避而不談，反而是問什麼都願意講。（葉志明攝）

直到20歲出頭遇到現在的丈夫陳卓麒，那時對方已帶着跟前妻的兒子Day仔，二人拍拖時，陳卓麒前妻患病，蔣祖曼索性提出不如跟小朋友一起住，變相就是擔當起照顧兩歲的Day仔的責任，現在的她可以率性的說︰「都係嗰句，蠢！」但當然背後的責任，她承受了後就知道當中的困難，她又要工作要拍攝，特別是拍戲「有開工時間冇收工時間」，又要湊小朋友，現在回望，她說︰「嗰時真係唔知點做得到㗎，但係原來啲時間過咗，諗返轉頭就過咗啦。」

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她和繼子Day仔的感情很好，而細女可可就跟Day仔像是親兄妹一樣相處。（IG@jomanchiang）

Day仔的生母在他兩歲半時候離世，蔣祖曼可以說是從小就帶大Day仔，感情儼如親生，也一樣叫她「媽咪」，所以她表示其實也不用對小朋友交代什麼，因為囝囝一直也是很清楚所有事情。Joman在2015年誕下女兒可可，反而是可可不知道哥哥不是媽媽所生的，可能等女兒會問的時候才說，一切都是順其自然的處理。現在已14歲的Day仔，跟蔣祖曼的關係似朋友多點，她笑說︰「我同佢嘅關係似朋友多啲，唔似佢阿媽，因為我同佢出去就係我串下佢，佢串下我，所以似friend多啲，我諗可能都係唔識湊細個嘅時候，個溝通方式都唯獨是係可以好似朋友咁樣，我生咗個女之後就知道，原來做人媽咪係應該要咁嘅，但係之前就唔知。」