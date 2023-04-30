姜濤襲科學園送生日驚喜　感性答謝姜糖： 發生咁多事你哋仲喺度

今日（30/4）是MIRROR成員姜濤的24歲生日，姜糖們（姜濤粉絲名稱）一早齊集科學園參與「姜濤慈善步行」，為偶像慶祝生日之餘，更以他的名義做善事，非常有意義。科學園化身嘉年華一樣，無間斷播放着姜濤的歌曲，現場不但設有攤位派發姜濤應援品，又有不同的打卡位，姜糖們一家大細帶着「小姜姜」和「小濤濤」興奮打卡，四處人頭湧湧。每場賽事開始前，姜糖們都會在起跑線互相打氣，更不時高呼：「姜濤，生日快樂」，場面非常熱鬧！



姜糖齊集科學園參與「姜濤慈善步行」。（陳芷穎攝）

多位來自海外，包括英國、美國、澳洲、馬來西亞及日本的姜糖接受訪問時，表示一早已計劃好回港參與今次活動，但買機票、訂酒店亦不是容易的事。英國姜糖表示：「撞正五一都比較貴，但都Ok嘅…因為係成家6個人一齊返嚟，都用咗10萬蚊港幣到。」加拿大姜糖就話：「為咗支持姜濤都唔會計較咁多，最緊要Book到機票，我好早11月就Book。（屋企人陪你返？）唔係，我自己返。」

賽事開始前，姜糖們都會在起跑線互相打氣，更不時高呼：「姜濤，生日快樂」，場面熱鬧！（陳芷穎攝）

至於對姜濤的生日祝福，她們最希望他健康和開心：「最緊要身體健康，開開心心，做到佢想做嘅嘢。佢安好就夠，最緊要佢平安喜樂。」她們大讚姜濤謙虛的性格，以及在台上散發的魅力最吸引，更直言一定會回港睇姜濤的個人騷。

科學園化身嘉年華一樣，四處人頭湧湧，現場亦有不少貼上生日應援的巴士。（陳芷穎攝）

去到12點半，現場突然一陣騷動，全部姜糖衝到舞台前並高呼：「姜濤、姜濤」，又不時向着樓上揮手，群情洶湧令大會不禁開咪指：「大家稍安毋躁，冇事發生。」不過去到下午兩點驚喜發生，姜濤突然現身，現場隨即陷入瘋狂狀態。他先感謝在場姜糖一直的支持，再罕有感性講感受：「我冇諗過今年年頭發生咗咁多事，之後你哋仲喺度，我有心理準備可能要重新嚟過。畀自己心態係，可能你哋有啲人唔支持我、離開，我都唔會唔開心，因為確實好多事情冇令到你哋覺得好驕傲，但係你哋仲喺度，真係好多謝大家。」台下姜糖大叫：「風雨不改」、「永遠支持你呀」。而姜濤直言粉絲的支持就是他的動力，亦希望與大家一同進步。見到姜糖們經常為自己捱更抵夜排隊，他心痛大家之餘，亦希望各位可以好好照顧自己。