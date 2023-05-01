周杰倫演唱會｜必睇5大入場攻略　5:30PM開放入場有免費螢光棒

亞洲天王周杰倫將於本月在香港舉行《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023》，等了三年終於開騷，當然備受注目，外傳黃牛把他的門票炒至高達三萬元。而現時為個唱準備中的周董，百忙中也不忘分享做「奶爸」抱女行沙灘的照片，更寫下甜到爆文字：「爸爸要去演唱會了，先再多陪一下。」父愛爆燈，連小S（徐熙娣）也不禁留言：「好帥的一句話！」大批歌迷更大讚周董是超級暖爸！

現時為個唱準備中的周董，百忙中也不忘分享做「奶爸」抱女行沙灘的照片。（周杰倫IG圖片）

昨日（30日）大會向外公佈看演唱會進場攻略，提醒歌迷們五大事項，五大事項包括:

1.準時7:15pm 開場，5:30pm開放予公公眾入場，為免交通擠塞，敬請預早時間到達。

2.大會備有螢光棒免費給觀眾使用，觀眾不必購買亦無須自備，螢光頭飾一率禁止配帶，大形燈牌，橫幅、行李、攝錄機等亦不能帶進場免阻礙其他觀眾視線。

3.仍未換票的朋友，演唱會現場不設有自助取票機，港島區最近的自助取票機位於天后，九龍的位於尖沙嘴，仍未進行自助取票朋友，記得提早辦好，免到場後不能進入。

4.進場觀眾一率不能帶雨傘，如有風雨，大會會派發雨衣給大家。

5.乘坐公共交通到場朋友，乘坐地鐵最近是金鐘站A出口，行8分鐘 。香港站A2 出口，步行約10分鐘。

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叱吒樂壇多年的周董，一向是跑第一，唱紅《青花瓷》、《聽媽媽的話》、《稻香》等膾炙人口的神曲，睽違6年推出新專輯《最偉大的作品》，一舉奪下「2022全球十大專輯銷量榜」冠軍。最近他突然在Instagram發文，內文提到：「如果已經是第一名的人要怎麼變」，引來諸多惡評，對此他選擇正面回擊，還把酸民比喻成狗，火藥味十足。

大批歌迷更大讚周董是超級暖爸！（周杰倫IG圖片）

杰倫日前發文寫下：「有些藝術家一輩子在求新求變，有些人不變應萬變，請問如果已經是第一名的人要怎麼變」，沒想到引來許多酸民砲轟：「自我滿足才是殺死藝術的罪魁禍首，我以為你不會，但看來是我錯了」、「近年你總動不動自稱哥中之哥，别的前輩哪個像你一樣目中無人」、「第一名的永遠不會覺得自己是第一名，他會不斷的追求極致，直到死的那天。」

杰倫日前發文寫下：「有些藝術家一輩子在求新求變，有些人不變應萬變，請問如果已經是第一名的人要怎麼變」。（IG圖片）

周董亦不怕這些不了解周氏幽默的人，更叫他們別來他的地盤。有反有支持，大量支持周董的歌迷進去留言，叫周董不必理會那些酸民，直言周杰倫永遠是他們心中的第一，魏嘉瑩及五月天阿信也留言支持周董不需要改變，此事令周董又成為網上熱搜新聞第一名。

周董亦不怕這些不了解周氏幽默的人，叫他們別來他的地盤。（IG圖片）