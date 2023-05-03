法言人｜88歲羅蘭寶刀未老　與謝雪心唇槍舌劍獲大讚︰高手過招

TVB劇集《法言人》昨晚（2日）可說是羅蘭姐個人表演，除了因獲大雄（張頴康飾）提示、得悉大嫂（黎燕珊飾）引狼TK（陳少邦飾）入室而大興問罪之師外，更在法庭上與大狀Mary姐（謝雪心飾）唇槍舌劍；二人的精彩「對壘」，獲網民大讚「高手過招」。雖然羅蘭姐現已年屆88歲，但依然交足戲，清楚演繹出溺愛、憤怒、固執等不同情緒，且每句台辭均說得鏗鏘有力，咬字亦相當清晰，獲網民力讚好戲兼寶刀未老：「估唔到羅蘭姐呢幾場要咁動氣，一啲都唔簡單，仲以為佢只係行行企企講幾句嘢、笑吓就算」、「好感恩，幾廿歲仲健健康康精精神神。」

張頴康、羅蘭對手戲好精彩。

張頴康讚羅蘭姐十年如一日精靈

據知，羅蘭姐為演好三分半鐘的法庭戲，與劇組達成共識逐句對白拍攝，務求能每句對白說得準確清晰之餘，亦每一句都交足戲，監製陳志江便大讚羅蘭姐專業：「羅蘭姐就算逐句錄，感情語氣全部都接得上，剪出來之後絕對似足一氣呵成咁拍，毫無破綻，相當有功架。」至於與羅蘭姐最多對手戲的張頴康，十年前與對方在《師父‧明白了》中首度飾演母子，之後二人合作無間，康仔大讚羅蘭姐咁多年都一樣咁精靈：「今次再合作我覺得佢狀態依然Keep得好好，仲係好精靈，好清楚記得現場要做啲乜，劇本對白完全應付自如。」

羅蘭姐寶刀未老，就算大堆台辭亦難佢唔到。

除了資深演員實力不容置疑，《法言人》中的「壞蛋鐵三角」Adam（張達倫飾）、熙少（海俊傑飾）及TK（陳少邦飾）亦引發熱議，三人當中以少邦最搶，除了因之前淋林夏薇紅酒成名外，他的爆Seed式演繹方式亦成功搶焦，加上在彭家爭權個案中扮演舉足輕重的「幕後黑手」再成焦點。

謝雪心。

談到再演有錢奸角，少邦受訪時笑指今次角色有所「進化」：「家豪哥同志江哥開劇前同我講，今次角色比之前嗰啲再勁啲，雖然都係有錢奸人，但係篇幅同牽涉嘅嘢多好多，就算我冇出場，TK個名都會講足全晚，等觀眾可以真係認識到呢個角色，一個有錢人＋惡人＋野蠻嘅混合體。」談到現時目標，1999年藝訓班畢業的少邦坦言恨獲提名，為的是給自己一個交代：「如果有得提吓名當然最開心，唔使攞獎架，係想有個肯定同對自己有個交代。其實聽到同事話有網民提起自己，已經係好大鼓舞。」

陳少邦飾演神通廣大奸角TK，啲表情真係好乞人憎，佢話家豪哥同陳志江開劇前專誠同佢講，今次呢個奸角要再勁啲。